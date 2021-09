Europese titel is het hoofddoel, maar honkbalbondscoach 't Hoen kijkt al verder

"We willen Europees kampioen worden, we gaan voor niets anders naar Italië toe." Honkbalbondscoach Evert-Jan 't Hoen is zeer stellig aan de vooravond van het EK, dat voor het Nederlands Koninkrijksteam zondag begint met een groepswedstrijd tegen Slowakije.

"Maar we kijken ook naar de volgende jaren. Wij willen terug naar de successen die wij in het verleden hebben behaald."

Bekijk hieronder een voorbeschouwing op het EK honkbal met bondscoach Evert-Jan 't Hoen.