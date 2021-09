Turnsters maand voor WK nog altijd zonder bondscoach: 'Dat is wel iets raars...'

Vera van Pol in actie op balk tijdens de Olympische Spelen in Tokio - ANP

Ruim een maand voor de start van de WK turnen is onduidelijk wie de Nederlandse vrouwenploeg op dat toernooi gaat begeleiden. De KNGU is naarstig op zoek naar een bondscoach. De turnbond is in gesprek met Aimee Boorman, de oud-trainster van Simone Biles, die Oranje tijdens de Olympische Spelen in Tokio terzijde stond als assistent-coach. "Maar ik heb het op dit moment niet voor elkaar", zegt technisch directeur Mark Meijer. Praktische hobbels Hoewel de intentie om de samenwerking voort te zetten er bij beide partijen is, heeft Meijer tot op heden geen akkoord bereikt met Boorman. En hij verwacht ook niet dat hem dat voor de WK, die van 18 tot en met 24 oktober op het programma staan in het Japanse Kitakyushu, gaat lukken. "Het zijn echt praktische hobbels", aldus Meijer die de Amerikaanse trainster het liefst zou vastleggen tot het einde van het jaar. "Het gaat om de periode, om aanvullende wensen, om financiën. Helaas zit ik in de situatie waarin ik niet zomaar iemand eventjes kan binnenhalen voor een langere periode. Daar heb ik echt gedragenheid en financiën voor nodig." Bekijk hieronder een reportage met de Nederlandse turnsters in aanloop naar de WK in Japan.

Volop vraagtekens bij Nederlandse turnsters in aanloop naar WK - NOS

In Tokio hielp mannenbondscoach Bram van Bokhoven de bond uit de brand, door ook de vrouwen onder zijn hoede te nemen. Maar die constructie is voor Van Bokhoven verre van zaligmakend. Een voortzetting van de duo-baan ziet hij dan ook niet zitten. "Het leidt af van de focus die ik moet hebben op de mannen. We hebben daar veel werk liggen en we gaan echt een nieuwe fase in. Dat maakt het combineren lastig." Wel is Van Bokhoven bereid de vrouwenploeg richting de WK te ondersteunen. "Ik wil gerust helpen en adviseren. Maar de verantwoordelijkheid nemen voor het damesturnen en een volledig team is wat anders. Ik ben nu nadrukkelijk niet de persoon die aanspreekbaar is als bondscoach." Beperkte keuze in zoektocht Het inzetten van de persoonlijke coaches van de turnsters is voor de KNGU ook geen optie. Een aantal van hen is nog verwikkeld in tuchtzaken over grensoverschrijdend gedrag. De bond verwacht dat leden van de begeleidingsstaf van onbesproken gedrag zijn. "Ik heb rekening te houden met keuzes die we bijvoorbeeld al vóór de Spelen hebben gemaakt, waardoor bepaalde coaches niet meegingen. Dat kan je niet zomaar veranderen", stelt Meijer. "Maar het beperkt me wel in de keuzes die ik kan maken."

Mark Meijer, technisch directeur van de Nederlandse turnbond - ANP

Zo verkeren de turnsters die in Rotterdam hun eerste kwalificatiewedstrijd turnen in onzekerheid als het gaat om hun entourage tijdens de WK. Naomi Visser, winnares van de confrontatie in Rotterdam: "We hebben geen bondscoach, dat is wel iets raars... Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen." Tegenover die onzekerheid staat dat een plaats in de WK-selectie nagenoeg zeker lijkt voor Visser en Vera van Pol, die als nummers één en twee eindigden tijdens de kwalificatiewedstrijden. Ook Sanna Veerman en Elze Geurts doen nadrukkelijk een gooi naar een van de vier beschikbare tickets voor de selectie, waarin Eythora Thorsdottir en Sanne en Lieke Wevers ontbreken. Zij hebben hun carrières na de Spelen, al dan niet tijdelijk, op een lager pitje gezet.

Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Sanne Wevers tijdens de Spelen in Tokio - ANP