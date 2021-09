Bijna 1,2 miljoen euro opgehaald voor bestrijding ALS met beklimming Mont Ventoux

Honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars hebben zo'n 1,2 miljoen euro ingezameld voor de strijd tegen de ongeneselijke spierziekte ALS. Volgens de organisatie deden er gisteren 500 mensen mee aan de 'Tour du ALS'. Ze beklommen daarvoor de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk.

"Ik ben zo ongelofelijk trots op dit bedrag. Het onderzoek naar ALS krijgt hiermee een wezenlijke duw in de rug", schrijft de directeur van de stichting op Facebook. Ook bedankt hij alle deelnemers en donateurs voor hun bijdrage.

Onder de deelnemers waren ALS-ambassadeurs Thomas Acda en René Froger. Zij fietsten de berg op, die onder meer bekend is uit de Tour de France. ALS-ambassadeur Natasja Froger bereikte de top wandelend.

Recordbedrag

Het is de negende keer dat het evenement werd gehouden. Volgens de organisatie is het de eerste keer dat er in één dag zo'n hoog bedrag wordt opgehaald. De verwachting is dat de teller nog oploopt. Mensen kunnen nog tot eind september doneren.

Volgens de Stichting ALS Nederland komen er elk jaar 500 nieuwe patiënten bij en sterven er jaarlijks ook 500 mensen aan ALS. Er zijn nog geen medicijnen tegen de dodelijke spierziekte.

Driekwart van de opbrengst van de Tour du ALS is voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Een kwart is bestemd voor het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven van ALS-patiënten.