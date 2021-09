Vier grandslamtitels in één jaar: na 33 jaar heeft Djokovic vandaag de kans van zijn leven

Djokovic: 'Finale misschien belangrijkste wedstrijd van mijn leven' - NOS

De tenniswereld gaat er zondagavond eens goed voor zitten als Novak Djokovic in de finale van de US Open het ultieme probeert te presteren: het winnen van een vierde grandslamtitel in één kalenderjaar. Het wordt in de tennisport gezien als het hoogst haalbare: alleen Don Budge (1938), Rod Laver (1962 en 1969), Margaret Court (1970) en Steffi Graf (1988) wisten het ooit te presteren. De 83-jarige Laver zag vrijdag in het Arthur Ashe-stadion hoe Djokovic weer een stap dichter kwam bij herhaling van de zeldzame prestatie. De Serviër jaagt bovendien op zijn 21ste grandslamtitel, waarmee hij Roger Federer en Rafael Nadal zou overtreffen.

Novak Djokovic - ANP

"Ik ga deze wedstrijd in alsof het de laatste van mijn loopbaan is", gaf Djokovic na zijn zwaarbevochten zege op Alexander Zverev aan hoe belangrijk de finale voor hem wordt. "Want het is misschien wel de allerbelangrijkste van mijn carrière." In de eindstrijd van de US Open treft de 34-jarige Djokovic wederom Daniil Medvedev, de Rus die hij begin dit jaar in de eindstrijd van de Australian Open in drie sets versloeg. Een duel tussen de nummers één en twee van de wereld, dat om 22.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Beiden kregen op weg naar de finale te maken met Nederlandse tegenstand. Djokovic had in de tweede ronde weinig problemen met Tallon Griekspoor, terwijl Medvedev in de kwartfinales zijn enige set tot nu toe dit toernooi moest afstaan aan de verrassende Botic van de Zandschulp. Verder verliep zijn US Open vooralsnog vlekkeloos.

Djokovic in 2011, na het winnen van zijn eerste US Open - ANP

Djokovic staat voor de negende keer in de finale in New York, een record. Tot dusver stapte hij drie keer als winnaar van de baan. Vanavond hoopt hij daar tegen Medvedev nummer vier aan toevoegen. "Het wordt een gevecht tegen iemand die ook in geweldige vorm verkeert. Ik ga alles geven wat ik in me heb om deze finale te winnen."