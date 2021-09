Paus in Hongarije voor bekritiseerd bliksembezoek

Paus Franciscus is vanochtend aangekomen in Hongarije voor een ongebruikelijk kort bezoek aan het land. De 84-jarige Franciscus blijft slechts zeven uur in de hoofdstad Boedapest om een internationale rooms-katholieke bijeenkomst af te sluiten. Vervolgens reist hij naar Slowakije, waar hij vier steden bezoekt voordat hij woensdag vertrekt.

Na de landing werd Franciscus op de luchthaven begroet door de Hongaarse vicepremier Zsolt Semjén, kardinaal Péter Erdo en Hongaarse bisschoppen. De glimlachende paus zwaaide kort naar kinderen die in de rij stonden om hem te begroeten voordat hij in een auto stapte die hem naar het centrum van Boedapest bracht.

Zo kwam de paus aan in Boedapest: