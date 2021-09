Koeman zelfverzekerd bij Barça: 'Dankzij mij heeft deze club toekomst'

Ronald Koeman op de bank bij FC Barcelona - Getty Images

De situatie waarin trainer Ronald Koeman eind vorig seizoen belandde, kun je gerust een soap noemen. Nadat FC Barcelona geen landskampioen was geworden en Europees niets had klaargespeeld, kon coach Koeman volgens Spaanse media zijn biezen pakken. Bijna iedere dag stond Koeman met een bedroefd of peinzend gezicht op de Spaanse voorpagina's. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal had volgens een lokaal radiostation slechts één procent kans om hoofdtrainer te blijven van de Catalaanse hoofdmacht. En toch staat Koeman, een dikke drie maanden later, nog steeds aan het roer bij Barça. De 58-jarige trainer blikt met NOS-verslaggever Joep Schreuder uitgebreid terug.

Koeman ondanks alles nog steeds Barça-coach: 'Ene moment niets, andere moment alles' - NOS

"Ik vind dat je altijd duidelijkheid moet scheppen. Wanneer je als club een beetje de boel laat waaien en niet duidelijk bent over de toekomst van een trainer, dan krijg je speculaties. En als jij degene bent die de trainer is, dan is dat niet leuk." Koeman verwijst naar de 15 dagen waarin Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona, op zoek ging naar een vervanger. Koeman zat in de wachtkamer en kreeg op 3 juni het verlossende woord. De beoogde vervanger was niet gevonden. Hij mocht aanblijven als hoofdtrainer van Barça.

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2021

Achter de foto waarop Laporta en Koeman samen het glas hieven en de champagne ontkurkten, gaat een ietwat bekoelde relatie schuil. Koeman zegt dat de verstandhouding inmiddels weer is verbeterd. Toch blijft het fragiel. "Afgelopen week was er ook weer iets in de media, waarvan ik vind dat dat niet kan. Daarmee suggereer je weer dat de trainer niet de volledige macht heeft." Laporta was op de stoel van de trainer gaan zitten en dat schoot Koeman in het verkeerde keelgat. "Hij zei iets te veel", verduidelijkt Koeman de situatie. "Dat kan best binnenskamers. Ik vind het juist prettig als een president is begaan en ook vragen stelt. Alleen moet dat niet in de pers komen, dat was het probleem."

Ronald Koeman tijdens een wedstrijd van FC Barcelona - Getty Images

"Laporta was niet verstandig op twee momenten, laat ik het zo zeggen", concludeert Koeman koeltjes. Het voorval is uitgesproken en volgens Koeman heeft Laporta het rechtgezet. Gepokt en gemazeld Ondanks de Catalaanse storm die voor de zomer over Camp Nou raasde, bleef Koeman een goed gevoel houden in Barcelona. "Om de president heen had ik het gevoel dat iedereen volledig achter mij stond. Spelers, de rest van de staf en de verdere bestuursleden." Waar Koeman drie maanden geleden moest vrezen voor zijn baan, daar is hij nu in gesprek over een contractverlenging. Het toont wederom aan dat het snel kan gaan. Gepokt en gemazeld in de voetballerij, weet Koeman hoe het werkt. "Het ene moment is het niets, het volgende moment kan het weer alles zijn. Ik weet dat het ook afhangt van resultaat." Toekomst "Ik sta open om te blijven. Ik heb het puur naar mijn zin", zegt hij. Na drie competitiewedstrijden staat Barcelona op zeven punten en oogt Koeman ontspannen. "Dankzij mij heeft deze club toekomst", zegt hij zelfverzekerd. Koeman doelt op talentvolle jeugdspelers die onder zijn bewind een kans krijgen. "Het is niet alleen Pedri. Er zijn nog vier of vijf spelers van 18 of 19 jaar die over drie of vier jaar fantastische spelers zijn voor deze club."

Pedri in actie voor FC Barcelona - Pro Shots

Daarmee legt hij wel meteen het pijnpunt bloot. Want met Lionel Messi en Antoine Griezmann is een karrevracht aan kwaliteit vertrokken en het is niet realistisch om te denken dat jeugdspelers dat gat zomaar opvullen. "We hebben geen speler meer die 35 doelpunten vanuit het niets maakt. Dat ga je voelen als team." Fairplay De Catalanen verkeren in financieel zwaar weer en Koeman legt uit dat de mogelijkheden beperkt zijn. "Barcelona heeft een schuld en heeft dus te maken met fairplay in Spanje. De beste spelers kunnen niet naar Barcelona komen, omdat ze hogere contracten hebben en veel geld kosten, iets dat de club niet heeft." Koeman floreerde zelf in de jaren negentig onder leiding van trainer Johan Cruijff in de Catalaanse hoofdstad en realiseert zich dat Barça de komende jaren niet meer de absolute grootmacht en voorloper van het internationale voetbal zal zijn.

Ronald Koeman met zijn befaamde goal tegen Sampdoria in 1992 op Wembley - Pro Shots

"Sportief gezien zal deze club altijd goed zijn. De vraag is, kun je terugkomen op het niveau dat je echt Champions Leagues gaat winnen en jaren achter elkaar de beste bent van Spanje? Dat is op dit moment even niet zo. Laten we hopen dat het wel weer gaat komen." "Het kan best twee jaar duren, voordat je weer echt de concurrentie financieel aan kan gaan met clubs als Manchester City en Chelsea", vervolgt hij. En dus moet de club op financieel gebied voorlopig pas op de plaats maken. "Dingen accepteren en dingen niet kunnen doen die misschien wel zouden moeten. Dat is nu eenmaal het moment. Je richten op de jeugd en die een kans geven." Kampioenschap? Catalaanse voetbalfans zijn gewend aan flitsend voetbal en landskampioenschappen, maar Koeman steekt zijn hand niet in het vuur voor een feest op de Ramblas aan het einde van het seizoen. "Wij moeten wel om de prijzen meedoen. Ik vind altijd dat je moet kijken naar de mogelijkheden en naar het elftal. Op dit moment is dat heel moeilijk, omdat we ook spelers hebben die dit elftal sterker maken als ze fit zijn."

Sergi Roberto (r), Memphis en Jordi Alba (m) vieren een doelpunt - AFP

En dat is nou net niet het geval. Koeman somt de geblesseerden moeiteloos op. Zo mist Barcelona supertalent Ansu Fati al meer dan zeven maanden en zijn aanwinst Sergio Agüero, Ousmane Dembéle en Philippe Coutinho niet fit. Als zij dat wel zijn, beschikt Barcelona volgens Koeman over een sterke selectie. "Als we iedereen beschikbaar hebben, dan doen wij echt mee om het kampioenschap."

'Het is aan Memphis dit door te zetten' In die selectie zitten ook drie Nederlandse internationals. Want tegenover het vertrek van Messi en Griezmann stond de komst van Memphis Depay en Luuk de Jong. Met Frenkie de Jong erbij brengt dat het totaal aantal Nederlandse spelers in Catalaanse dienst op drie. Onder leiding van Louis van Gaal was er in Barcelona rond de eeuwwisseling een Nederlandse enclave aan spelers, maar dat werd geen succes. Drie Nederlanders in één selectie is volgens Koeman goed te doen. "Het valt wel mee. Ik denk dat het vooral gaat om kwaliteit van spelers. Afkomst is niet belangrijk."

Koeman over Oranje Het Nederlands elftal kwam op het EK niet goed voor de dag, nam vervolgens afscheid van Koemans opvolger Frank de Boer en herrees onder Louis van Gaal. Op de vraag of een trainer belangrijk is, antwoordt de voormalig keuzeheer van Oranje volmondig "ja, echt wel. Het gaat niet om mijn naam of om Van Gaal. Het gaat om Oranje." Het is volgens hem extra pijnlijk om het verschil tussen dit Oranje en dat van het EK te zien. Koemans conclusie? "Ik ben daar niet bij geweest, maar ik denk wel dat iedereen duidelijkheid nodig heeft binnen een team." "Dat ligt ook bij de spelers", vervolgt Koeman. "Ik vind niet dat je in dit geval De Boer de schuld van alles kunt geven. Het is een groep spelers die niet stil is, dat zegt Van Gaal nu ook. Zij hebben een mening en komen met argumenten. Uiteindelijk is het tijdens het EK ook slecht geweest door de spelers."

Memphis is met twee competitiedoelpunten en een assist goed begonnen aan zijn nieuwe avontuur. Met Koeman klikte het bij het Nederlands elftal al goed en dus is de trainer blij met de aanvaller. "Memphis past overal goed. Hij heeft zich zowel als voetballer, maar ook als mens enorm ontwikkeld", zegt Koeman. Daarmee zitten Koeman en Depay op dezelfde lijn. Eerder deze week gebruikte de aanvaller dezelfde woorden toen het ging over zijn ontwikkeling.

Memphis Depay in Camp Nou - AFP