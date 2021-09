Van handtekeningjager tot rivaal van idool Lewis: Russell wordt groot

George Russell krijgt een boks van zijn komende teamgenoot Lewis Hamilton tijdens de GP in Spa - AFP

Het slechtst bewaarde geheim van de Formule 1 is eindelijk ontrafeld: George Russell wordt de volgende teamgenoot van wereldkampioen Lewis Hamilton. De 23-jarige Britse coureur neemt volgend jaar de plek in van Valtteri Bottas bij topteam Mercedes en is opgelucht dat hij er eindelijk over mag praten. Was het moeilijk de lippen stijf op elkaar te houden? "Ik wist het al een tijd. Voor de zomervakantie was het nog onzeker, maar in Spa-Francorchamps hoorde ik dat het rond was. Dat geheim houden was best lastig want ik was dolblij. Ik mocht niet voor mijn beurt praten. Valtteri was nog aan het onderhandelen met Alfa Romeo. De stoelendans was een schaakspel." "Journalisten stelden strikvragen. Je moet dan goed op je woorden letten. Dus maakte ik er steeds van dat er nog niks nieuws te melden was, maar verslaggevers snappen heel goed dat dat iets anders is dan dat er geen nieuws ís." Op basis van je prestaties bij achterhoedeteam Williams en het magere seizoen van Bottas is je transfer logisch. Hield je zelf een slag om de arm? "Uiteraard. Je moet niet vergeten dat Mercedes jarenlang successen oogst, juist dankzij de tandem Lewis-Valtteri. Ze konden voor stabiliteit kiezen, dus ik beschouw het als een eer dat de keuze op mij viel. Het is trouwens geen sprong in het diepe voor Mercedes hoor. Ze kennen me door en door."

Russell maakte indruk als vervanger van Hamilton bij de GP in Sakhir - AFP

"Eigenlijk keer ik na drie jaar Williams terug naar de familie waar mijn autosportcarrière begon. Ik ben bij Mercedes gestart als junior in de opstapklassen, werd door hen opgeleid en gemanaged en verving vorig jaar Lewis toen hij een race miste door corona. Ze weten wat ik kan." Tien jaar geleden stond je nog braaf te wachten op zijn handtekening, nu wordt Hamilton je teamgenoot. Hoe hoog ligt de lat? "Ik maak me geen illusies: dit wordt de grootste uitdaging van mijn carrière. Het is een privilege om Lewis als teamgenoot te krijgen. Ik beschouw hem als de allerbeste: de greatest of all time. Zeven wereldtitels, dat zegt toch alles. Als ik zelf mijn teamgenoot mocht kiezen zou ik Lewis aanwijzen. Ik beschouw het eerste seizoen vooral als leerjaar."

Een jonge George Russell (l) jaagt op een handtekening van Lewis Hamilton - NOS

"De tijd vliegt. Ik ben op die foto een jaar of elf en ontmoet mijn superheld. Heel bijzonder en indrukwekkend. Hamilton was als een God voor me. Bovenmenselijk. Op die foto zie ik een geduldige, jonge karter met grote dromen. Ik weet daar al dat ik wereldkampioen wil worden, net als Lewis." Om de komende jaren al wereldkampioen te worden moet je je grote voorbeeld verslaan. Hoe ga je dat aanpakken? "Ik denk niet te ver vooruit en bekijk het per race. Ik besef dat we vooral moeten samenwerken en ben razend benieuwd wat we kunnen bereiken. De teamleiding zit niet te wachten op een rivaliteit zoals die er was tussen Lewis en Nico Rosberg. Ik ook niet. Dat lijkt me logisch." "Het F1-reglement gaat overhoop en er komen radicaal nieuwe auto's. We willen de beste zijn en de snelste wagen van het veld creeëren. Dat lukt alleen als we een hecht duo zijn. Natuurlijk ga ik niet zomaar de tweede viool spelen. We krijgen gelijke kansen en gelijk materiaal. Natuurlijk komen er onderlinge duels. Hard, maar respectvol." Wat is de belangrijkste les die je bij Williams hebt geleerd? "Dat je het meest leert van moeilijke momenten. Ik heb meer tegenslagen achter de rug dan veel andere coureurs en dat gaat me uiteindelijk helpen. Pech geeft veerkracht. Ik kan goed mezelf resetten en opladen. Daar ga ik mijn voordeel mee doen." Promotie naar Mercedes betekent dat je de degens kunt kruisen met generatiegenoten Verstappen (Red Bull) en Leclerc (Ferrari). In de kartjaren waren zij je rivalen. Heb je die strijd gemist? "Natuurlijk. Winnen kon de afgelopen jaren alleen maar als je bij Mercedes of Red Bull reed. Dat is niet goed voor de sport. We hopen allemaal dat we volgend jaar meer strijd krijgen, maar zo close als in de karts zal het nooit worden." "Vooral 2011 was een geweldig seizoen. Honderd karts op de grid en Max, Charles, Esteban Ocon (Alpine) en Lance Stroll (Aston Martin) waren mijn grootste concurrenten. Het niveau was extreem hoog. Het ging er stevig aan toe en we maakten elkaar betere coureurs. Heel bijzonder dat we het alle vijf tot de F1 hebben geschopt. Dat was destijds bijna een mission impossible. Nu racen we tegen onze idolen en tegen elkaar!" "Ik herinner me dat ik een keer derde op de startopstelling stond, achter Esteban en Max. Zij crashten, ik omzeilde hen en won de race. Die beelden zitten nog steeds in mijn hoofd." Veel F1-coureurs krijgen fonkelende ogen als ze praten over hun kartjaren. Jij ook. "Klopt. Karten is gaaf. Het racen is puur, close en intens. Echt fantastisch. Karts zijn spartaans. Geen aerodynamica, geen ingewikkeld gedoe. Je racet neus tegen bumper. De paddock is klein en overzichtelijk. Het is een familie: allemaal kinderen met dezelfde passie die in de pauze samen voetballen en lol maken."

It’s official. Next year, I’ll be a Mercedes F1 driver. This is a special day for me and I want to say a huge thank you to @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 and everyone who has supported me in getting to where I am today. I couldn’t have done it without every single one of you. 💙 pic.twitter.com/MmGA1vr9mR — George Russell (@GeorgeRussell63) September 7, 2021