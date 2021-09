FBI geeft eerste 9/11-document vrij na opdracht van president Biden

De FBI heeft het eerste document naar buiten gebracht over de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. CNN kreeg het in handen. Daarin wordt een verband gelegd tussen de aanslagen en Saudi-Arabië.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender staan in het document details over het FBI-onderzoek naar de vermeende steun die een Saudische medewerker van het consulaat heeft verleend aan ten minste twee vliegtuigkapers. Ook een vermoedelijke Saudische geheim agent in Los Angeles wordt genoemd.

Saudische student

Het stuk beschrijft meerdere connecties en getuigenverklaringen die erop wijzen dat een Saudische student in LA een medewerker was van de Saudische inlichtingendienst. Hij zou de vliegtuigkapers hebben geholpen met "reisbijstand, onderdak en financiering".

Het stuk waarover CNN bericht is het eerste van een reeks geheime documenten die de FBI de komende tijd gaat vrijgeven. President Biden had daar opdracht voor gegeven. Biden noemt het publiceren van deze documenten onderdeel van zijn verkiezingsbelofte om transparantie over de aanslagen te bieden. Die werden gisteren precies twintig jaar geleden gepleegd.