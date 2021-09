Franse minister van Buitenlandse Zaken: Taliban liegen

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken liegen de Taiban dat ze inclusief zijn en zal Frankrijk geen enkele relatie aanknopen met zijn pasgevormde regering. Jean-Yves Le Drian gaf vlak voor zijn vertrek naar Qatar een toelichting aan de Franse televisie.

"De Taliban zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken en spraken van een inclusieve en representatieve regering, maar ze liegen", zei de minister tegen de pers. "Frankrijk weigert deze regering te erkennen of enige vorm van relatie met deze regering te hebben."

Op hun eerste persconferentie na de machtsovername in Afghanistan hebben de Taliban geprobeerd om de Afghanen en de internationale gemeenschap gerust te stellen over hun plannen met het land. Ze zeiden dat innerlijk zijn gegroeid waardoor er een groot verschil is met de beweging van twintig jaar geleden. Ook zei een woordvoerder dat vrouwenrechten gerespecteerd zouden worden.

Vrouwenrechtenactivisten waren sceptisch en waarschuwden dat de extremistische groepering zich niet aan zijn woord zou houden. Bij verschillende demonstraties zouden de afgelopen dagen protesterende vrouwen door de Taliban geslagen zijn met zwepen. Volgens de Franse minister is dat het bewijs dat de Taliban zich niet aan hun beloftes houden.

Voorbereidingen

Frankrijk heeft de afgelopen weken ongeveer 3000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, merendeels Afghanen. Om dat te bewerkstelligen begonnen de Fransen al half april met de voorbereidingen, vier maanden voor de Taliban de macht overnamen.

Voor nieuwe evacuatie-operaties zijn er gesprekken geweest met de Taliban om een luchtbrug op te zetten. President Macron sprak van voorzichtige onderhandelingen. Bij de gesprekken was ook Qatar betrokken.