Aangepaste elfde Nacht van de Vluchteling

In zes steden is de Nacht van de Vluchteling gaande. In Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg lopen 2400 deelnemers 40 kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. Het is de elfde keer dat de Nacht van de Vluchteling wordt gehouden.

Om middernacht begonnen de eerste deelnemers aan hun wandeltocht. De lopers hebben al bijna 900.000 euro opgehaald. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest.

Aangepaste vorm

Vanwege coronamaatregelen wordt de nachtelijke loop in aangepaste vorm gehouden. Deelnemers starten gefaseerd en er is geen start- of finishprogramma. Toch is directeur Tineke Ceelen zeer tevreden. "We lopen noodgedwongen met minder mensen dit jaar, maar desondanks is er nu al een gigantisch bedrag opgehaald."

Het geld wordt onder meer gebruikt voor acute noodhulp vlak na een ramp of geweldsconflict. Zo worden volgens de organisatie in vluchtelingenkampen over de hele wereld materialen verstrekt, zodat families een dak boven hun hoofd hebben.