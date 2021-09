'Nieuw AZ' maakt indruk, maar buigt voor prachtgoals PSV: 'Les in effectiviteit'

"Als je vijf sterke spelers kwijtraakt, dan moeten andere spelers ook de tijd krijgen om te groeien naar dat niveau", weet Jansen. "Die tijd krijgen ze. Aan de andere kant is het wel een grotemensenwereld, waarin je moet presteren. Maar het is een feit dat het elftal zich opnieuw moet vormen. En dat heeft tijd nodig."

Kille, harde cijfers vond ook trainer Pascal Jansen. "Als je de wedstrijd niet hebt gezien, zou je kunnen denken dat het een makkie was voor PSV. Maar wij hebben hem wel gezien. Ik denk dat we ons als 'nieuw AZ' goed gepresenteerd hebben. Maar we hebben ook een duidelijke les in effectiviteit gekregen vandaag."

Heeft Wijndal eigenlijk Nederland-Turkije gezien? Zat hij op de bank? "Thuis, ja", lacht Wijndal. "Eigenlijk lag ik in bed die wedstrijd te kijken. Natuurlijk is het de bedoeling om ook weer bij Oranje aan te sluiten. Honderd procent."

Tegen PSV stond hij ruim 70 minuten in het veld, als aanvoerder. "Het voelde alsof ik niet ben weggeweest", zei Wijndal. "Wat het verschil was? PSV was efficiënter. Ze maken drie schitterende goals, vooral die eerste en die derde. Daar moet je een beetje geluk bij hebben. En wij laten het na om een doelpunt te maken."

AZ neemt het die avond (21.00 uur) in Denemarken op in de Conference League tegen Randers FC.

Bij koploper PSV waren alleen lachende gezichten in Alkmaar te zien. Logisch, want ook na vier duels zijn de Eindhovenaren de enige club zonder puntenverlies in de eredivisie.

"AZ speelde heel goed", vond trainer Roger Schmidt. "We stonden onder druk, maar we verdedigden heel goed. De afwerking was heel erg goed, het waren drie prachtige goals."

De mooiste van de drie was de openingstreffer van Olivier Boscagli. Vrijwel vanuit stand joeg de Fransman vanaf een meter of dertig een vuurpijl in de kruising. Maar in de slotfase moest hij zich opeens laten vervangen. "Hij is niet gewend om centraal op het middenveld te spelen en meer meters te maken. Daarom zal hij wel kramp hebben gekregen."

