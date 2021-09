Nog nooit vertoond: Raducanu (18) vanuit kwalificatietoernooi naar winst US Open

De nieuwe sensatie in de tenniswereld heet Emma Raducanu. De 18-jarige Britse heeft in New York een ongekende reeks voltooid door in de finale van de US Open die andere verrassing van het toernooi, de pas 19-jarige Leylah Fernandez, in twee sets te verslaan: 6-4, 6-3.

Het is de eerste zege voor een Britse vrouw in New York sinds Virginia Wade in 1968, die Billie Jean King versloeg. Maar het is vooral de eerste keer dat een speler vanuit het kwalificatietoernooi doorstoot en het toernooi op haar naam schrijft.

En Raducanu heeft het ook nog eens gepresteerd zonder ook maar één set te verliezen.