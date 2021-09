De Groot en Van Koot pakken na paralympisch goud ook US Open-titel

De Groot krijgt zondag ook nog de kans om de titel in het enkelspel voor zich op te eisen wanneer ze in de finale wederom Kamiji treft.

Eerder dit jaar gingen De Groot (die nu op 12 grandslamtitels in het dubbelspel staat) en Van Koot (19 dubbeltitels) er op de Australian Open en Roland Garros ook met de titel vandoor. Op Wimbledon werden ze in de halve finales verrast door Shuker en de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane.

Onlangs bij de Paralympische Spelen wonnen De Groot en Van Koot in de halve finales van Kamiji en Momoko Ohtani en in de finale van Whiley en Lucy Shuker.

Rolstoeltennissters Diede de Groot en Aniek van Koot hebben bij de US Open de titel veroverd in het dubbelspel. In de eindstrijd waren ze veel te sterk voor de Japanse Yui Kamiji en de Britse Jordanne Whiley: 6-1, 6-2.

Sam Schröder en Niels Vink veroverden de titel bij de quads. Het duo stond in New York tegenover hetzelfde tweetal als in de paralympische finale tien dagen geleden, de als eerste geplaatste Australiërs Dylan Alcott en Heath Davidson.

In New York werd het 6-3, 6-2 voor Schröder en Vink. Laatstgenoemde komt morgen ook nog in actie in de finale van het enkelspel, waar hij wederom Alcott treft.