Van Gerwen en Van Duijvenbode naar kwartfinales World Cup of Darts

Darters Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zijn bij de World Cup of Darts doorgedrongen tot de kwartfinales. In de Sparkassen Arena in het Duitse Jena versloeg het Nederlandse koppel Paul en Harith Lim uit Singapore, 2-0.

Van Gerwen had in zijn partij tegen Paul Lim weinig moeite met de 67-jarige dartslegende. Hij begon sterk met een 180-score en liet zijn tegenstander geen moment in de zege geloven. Zonder echter al te groots te spelen won de Nederlander met 4-0.

Van Duijvenbode wankelt heel eventjes

Het was daarna aan Van Duijvenbode om de partij te beslissen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Westlander begon sterk tegen Harith Lim, brak de Singaporees meteen, maar leverde daarna zijn eigen leg weer in.

Bij een stand van 3-3 moest de zevende leg de beslissing brengen. Van Duijvenbode miste twee pijlen om de wedstrijd uit te gooien, maar Lim kon niet profiteren. Met zijn derde wedstrijdpijl gooide de Nederlander wel uit.