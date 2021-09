Frans abortusdrama wint Gouden Leeuw op filmfestival Venetië

Op het filmfestival van Venetië heeft L'événement van de Franse regisseur Audrey Diwan de Gouden Leeuw in de wacht gesleept voor beste film. De acteursprijzen op het prestigieuze festival gingen naar Penélope Cruz en John Arcilla.

L'événement is gebaseerd op de gelijknamige autobiografische roman van Annie Ernaux en draait om een studente die begin jaren 60 ongewenst zwanger raakt. Ze besluit een abortus te laten plegen, een ingreep destijds verboden in Frankrijk.

Regisseur Diwan is de zesde vrouw in de 78-jarige geschiedenis van het festival in Venetië die de Gouden Leeuw wint. Ook vorig jaar ging een vrouw met de prijs aan de haal. Toen was het Chloé Zhao voor Nomadland.

Jane Campion

Er waren vanavond meer vrouwelijke regisseurs die in de prijzen vielen in Venetië. Jane Campion werd onderscheiden als beste regisseur voor The power of the dog en Maggie Gyllenhaal kreeg voor haar regiedebuut The lost daughter de prijs voor het beste scenario.

De Filipijnse acteur John Arcilla werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in On the job: the missing 8. Penélope Cruz (Parallel mothers) won de prijs voor beste actrice.