Catalanen straat op voor onafhankelijkheid, daags voor belangrijk overleg

Demonstranten wapperen met de bandera estelada, de onafhankelijkheidsvlag - Reuters

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat op gegaan om zelfstandigheid te eisen. Volgens de organisatie waren er 400.000 mensen op de been; de politie houdt het op 108.000 demonstranten. De protestmars trok in de twee uur zonder problemen door het centrum van Barcelona. Toen de betoging was afgelopen, ontstonden er opstootjes tussen demonstranten en de politie, waarbij separatisten onder meer verf, brandblussers en flessen naar de agenten gooiden. Er zijn minstens twee mensen opgepakt. Ook werden er rookbommen naar een politiebureau gegooid:

Tensió a la Via Laietana. Un grup de manifestant llencen pots de fum als agents que custodien la prefectura de la Policia Nacional. Els @mossos es despleguen per eixamplar el cordó de seguretat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/k7ZSmQqRlk — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2021

De demonstratie, die jaarlijks op 11 september plaatsvindt, komt enkele dagen voor belangrijke besprekingen tussen het Catalaanse bestuur en de nationale regering in Madrid. Overigens is het nog niet bekend op welke dag dat overleg precies zal plaatsvinden, evenals de precieze gespreksthema's en wie er aan tafel zitten.

In 2017 'wonnen' de separatisten een zelf uitgeschreven zelfstandigheidsreferendum, waarna het parlement de onafhankelijkheid uitriep. Madrid had de stembusgang verboden, waarna betrokken politici tot celstraffen werden veroordeeld. Toenmalig regiopresident Puigdemont vluchtte naar België. Onlangs werden negen Catalaanse leiders vrijgelaten na gratie van de Spaanse regering.

Het Catalaanse bestuur heeft twee belangrijke eisen voor Madrid: volledige amnestie voor veroordeelde separatisten en goedkeuring voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. De Spaanse regering wil niets weten van Catalaanse onafhankelijkheid en hoopt dat de besprekingen tot een verbetering van de relatie tussen de bestuurders zal leiden. Investering van de baan De sfeer van die gesprekken is bij voorbaat al enigszins verpest, zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg. "Een voorgenomen investering van 1,7 miljard euro in de luchthaven van Barcelona is van de baan. Dat bederft de sfeer." Die domper maakt het voor beide regeringen onduidelijk wat er precies uit de besprekingen moet komen. Binnen het Catalaanse kamp heerst er bovendien onenigheid of de gesprekken überhaupt gevoerd moeten worden. "In 2017 zaten alle separatistische partijen op één lijn, nu bestaat er verdeeldheid over allerlei thema's", zegt Zoutberg. De verschillen binnen de Catalaanse beweging waren vandaag merkbaar tijdens het protest in Barcelona. Regiopresident Aragonès, die voorstander is van de toenaderingsgesprekken, werd door demonstranten uitgejoeld. Tegelijkertijd klonk er ook applaus, van medestanders van Aragonès.

La Diada Op de nationale feestdag van Catalonië, die La Diada wordt genoemd, gaan jaarlijks voorstanders van onafhankelijkheid de straat op. De keuze voor 11 september is vrij opmerkelijk: op die datum in 1714 verloren de Catalanen het zelfbestuur, nadat Barcelona na een lang beleg in handen viel van Spaanse troepen. De mars begint op een symbolische tijdstip: 17.14 uur. Met name in de laatste jaren is La Diada een massa-evenement. In de voorgaande edities gingen, volgens de organisatie, honderdduizenden tot ruim een miljoen mensen de straat op.