Baccara-zangeres María Mendiola (Yes sir, I can boogie) overleden

In 1977 scoorden ze een grote hit met Yes sir, I can boogie, de single ging 18 miljoen keer over de toonbank en Baccara bereikte daarmee als eerste Spaanse groep in de geschiedenis de nummer 1 in de Britse hitparade en in veel andere landen in Europa. Ook de opvolger Sorry, I'm a lady deed het goed in de Europese hitparades.

De muziek die ze bij RCA uitbrachten, was een mengeling van popmuziek en disco met een vleugje flamenco. Baccara zong Engelstalige nummers, maar met een Spaans accent (alleen Mendiola sprak eigenlijk Engels). De zangeressen gingen altijd gekleed in zwart (Mateos) en wit (Mendiola).

María Mendiola, een van de twee zangeressen van de Spaanse groep Baccara, is overleden. De groep had in de jaren 70 een enorme hit met Yes sir, I can boogie. Ook vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisie Songfestival van 1978. María Mendiola is 69 jaar geworden.

In 1978 vertegenwoordigde Baccara Luxemburg op het Eurovisie Songfestival in Parijs met Parlez-vous français en bereikte daarmee de zevende plaats.

Vier jaar en een rechtszaak later was het voorbij. Mendiola was naar de rechter gestapt omdat ze niet genoeg te horen was op een nummer van Baccara, dat daardoor volgens haar als solonummer van Mateos aangemerkt had moeten worden. Ze kreeg van de rechter gelijk en het nummer, Sleepy-Time-Toy, werd opnieuw gemixt en uitgebracht, maar had weinig succes. Daarop weigerde RCA in 1981 hun contract te verlengen en gingen beide zangeressen solo verder.

Schotse voetbalelftal

Tegen het eind van de vorige eeuw richtten ze allebei hun eigen versie van Baccara op, maar die hebben nooit het succes van de originele band kunnen evenaren. Mendiola en Mateos traden nooit meer samen op en hebben elkaar volgens Spaanse media sinds hun breuk in 1982 nooit meer gesproken.

Toch hadden ze samen nog eenmaal een hit toen in 2020 Yes sir, I can boogie onverwacht opnieuw in de Britse hitlijsten stond. Het nummer was op sociale media gebruikt door het Schotse voetbalelftal om hun kwalificatie voor het EK 2020 te vieren.

Kijk hier naar het filmpje dat de Schotse spelers op sociale media plaatsten na hun eerste kwalificatie sinds 1998.