Werkgevers maken aanzienlijk minder gebruik van tweede financiële noodpakket

Er is veel minder gebruik gemaakt van het tweede noodpakket voor werkgevers die lijden onder de coronacrisis. Het UWV meldt dat zo'n 35.000 werkgevers een aanvraag deden voor de NOW 2.0-regeling. Van de eerste NOW-regeling maakten vier keer zoveel werkgevers gebruik.

Afgelopen maand heeft het UWV zo'n 1,3 miljard euro uitgekeerd aan bedrijven. Die konden daarmee het loon van bijna 700.000 mensen doorbetalen. In de eerste periode ging het om 140.000 bedrijven en 2,6 miljoen salarissen. Bedrijven kunnen afhankelijk van het omzetverlies maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Het UWV liet een enquête uitvoeren onder 800 werkgevers die wel gebruik maakten van de eerste NOW-regeling maar nu afzagen van de tweede steunronde. Het merendeel van de werkgevers geeft aan dat het iets beter gaat nu de lockdown voorbij is. Werkgevers die nog twijfelen of ze gebruik zullen maken van de loonsteun, zeggen nog even willen wachten om eerst duidelijk te krijgen hoeveel omzet ze zullen verliezen.

Op zoek naar financiële duidelijkheid

Daarnaast kan een deel van de werkgevers geen aanspraak meer maken op steun omdat zij niet langer voldoen aan de voorwaarden. Het UWV noemt het verstandig dat werkgevers eerst een betere inschatting willen maken van hun financiële status. "Daarmee voorkomen ze dat ze achteraf geld moeten terugbetalen", zegt Janet Helder van de raad van bestuur.

Werkgevers hebben nog even de tijd om hun financiën onder de loep te nemen. Ze kunnen tot en met 31 augustus een aanvraag dienen.