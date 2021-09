Bekritiseerde Haller voorkomt gezichtsverlies voor onherkenbaar Ajax in Zwolle

Wereld van verschil

Twee weken kunnen een wereld van verschil uitmaken. Helemaal in het voetbal, waar opportunisme nooit ver weg is. Veertien dagen geleden walste Ajax nog in een galavoorstelling over subtopper Vitesse heen, maar van die vorm was vandaag in Zwolle niet veel te bespeuren.

Uitgerekend de bekritiseerde Ajacieden Haller (die dit seizoen nog niet overtuigde) en Steven Berghuis (tegen Vitesse zelfs op de bank) voorkwamen dat de landskampioen averij opliep tegen de hekkensluiter.