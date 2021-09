Cambuur haalt na rust uit tegen Go Ahead Eagles

SC Cambuur heeft de tweede overwinning van het seizoen op zak. De Friezen wonnen in eigen huis met ruime cijfers van Go Ahead Eagles: 5-2.

Beide ploegen keerden dit seizoen terug in de eredivisie en konden na drie speelronden dezelfde cijfers overleggen: een zege, twee nederlagen. Ook in de vermakelijke eerst helft hielden de ploegen elkaar in balans.

Luuk Brouwers zette Go Ahead Eagles na ruim een half uur spelen op voorsprong. Er werd gedacht aan buitenspel, maar de videoscheidsrechter liet weten dat de treffer geldig was.

Op slag van rust kopte Tom Boere (zijn eerste in het shirt van Cambuur) de gelijkmaker binnen na een voorzet van Issa Kallon.

Van 1-1 naar 4-1 in zes minuten

De oud-spits van FC Twente maakte vlak na rust direct zijn tweede. Hij kreeg de bal door een slechte terugspeelbal voor de voeten, omspeelde doelman Warner Hahn en schoot vervolgens uit een lastige hoek binnen.

Drie minuten later kopte Marco Tol uit een vrije trap de derde voor Cambuur binnen en nog weer drie minuten later tikte Jamie Jacobs de 4-1 binnen voor Cambuur.

Een kwartier voor tijd maakte invaller Tamás Kiss na een fout in de Eagles-verdediging ook nog de vijfde voor Cambuur, waarna een treffer van Inigo Cordoba de uitslag nog iets draaglijker maakte voor Go Ahead: 5-2.