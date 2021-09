Emotionele eerste week spreekrecht voor nabestaanden MH17

"We hebben de kans met beide handen aangegrepen. Zo kunnen we een piepkleine bijdrage aan het strafproces leveren en vertellen wie Bryce en Daisy waren." Silene Fredriksz maakte afgelopen week gebruik van haar spreekrecht, net als haar man en dochters. Ze verloren bij de ramp met de MH17 hun 23-jarige zoon en broer Bryce en zijn vriendin Daisy. "De avond voor ik naar de rechtbank mocht, heb ik amper geslapen. Het was heel spannend. Maar het ging goed en na afloop viel er iets van me af."

Meer dan negentig nabestaanden maken gebruik van hun spreekrecht. De familieleden die hun kwartier spreektijd al hebben gehad, zijn over het algemeen tevreden, zegt juridisch adviseur Moniek Toonen van Slachtofferhulp Nederland. "Als ze gaan spreken, lopen de spanning en hun emoties vaak hoog op. Ze werken naar die dag toe. Nadien komt de ontlading."

Nabestaanden kunnen zelf hun toespraak houden, maar ook een videoboodschap opnemen of bijvoorbeeld hun advocaat of Slachtofferhulp Nederland hun verklaring laten voorlezen. Gehoord worden is belangrijk, zegt Toonen. "De meesten willen de slachtoffers een stem geven, ze willen hun dierbaren een gezicht geven. Een strafproces gaat vaak over heel veel technische zaken, over wat er precies is gebeurd. Door het spreekrecht is er een moment om te laten zien wie de overledenen waren."

Zo lieten Rob en Silene Frederiksz de rechtbank weten wie hun zoon en zijn vriendin waren: