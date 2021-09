Juventus weer onderuit, Koopmeiners debuteert met nederlaag

Juventus heeft ook zijn derde duel in de Serie A niet weten te winnen. Na de 2-2 bij Udinese en de 0-1 thuisnederlaag tegen Empoli, verloor het met 2-1 bij Napoli.

Napoli had voor rust veel de bal, maar deed er weinig mee. Bovendien gaf het de 0-1 weg: Konstantinos Manolas gaf de bal zomaar aan Alvaro Morata, die keeper David Ospina simpel klopte.

Na een klein uur kwam Napoli langszij. Wojciech Szczesny liet een schot van Lorenzo Insigne los en Matteo Politano prikte de bal vanuit een moeilijke hoek in het doel.

Terwijl bij Juventus Matthijs de Ligt inviel, ging Napoli op jacht naar de 2-1. Die viel vlak voor tijd: bij een corner keerde Szczesny een kopbal van Moise Kean op eigen doel, waarna Kalidou Koulibaly toesloeg in de rebound. Juventus staat dankzij de nederlaag op de zestiende plaats in de Serie A.

Koopmeiners debuteert met nederlaag

Later op de avond moest ook Atalanta een nederlaag slikken. Fiorentina kwam op bezoek en ging er met een 2-1 zege vandoor. Dusan Vlahovic had de bezoekers al in de eerste helft op voorsprong gezet nadat de bal op de stip was gegaan door een handsbal van Joakim Maehle.

De Serviër mocht vlak na rust weer aanleggen vanaf elf meter en knalde kiezelhard zijn tweede binnen. Het derde en laatste doelpunt kwam ook voort uit een strafschop. Atalanta-spits Duvan Zapata maakte er na iets meer dan een uur 1-2 van, maar daar bleef het bij.

Teun Koopmeiners, die onlangs overkwam van AZ, maakte een paar minuten voor tijd zijn debuut bij Atalanta.