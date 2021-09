Opgepakte 'Siciliaanse maffiabaas' blijkt Britse Formule 1-fan

De man die deze week werd opgepakt in een Haags restaurant omdat hij een beruchte Italiaanse maffiabaas zou zijn, is onschuldig. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de man het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling, zoals zijn advocaat al had betoogd.

De man werd woensdagmiddag door agenten met getrokken wapens geblinddoekt uit het restaurant geplukt, zei de restauranteigenaar gisteren tegen Het Parool. Het zou zijn gegaan om de 59-jarige Matteo Messina Denaro, die wordt gezien als de baas van de maffia op Sicilië.

Denaro wordt verdacht van meerdere moorden. Hij zit ondergedoken sinds 1993 en Italië heeft een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Formule 1

De advocaat van de arrestant zei direct al dat er sprake was van een vergissing. Zijn cliënt is een 54-jarige Formule 1-fan uit Liverpool, zo verzekerde hij. De Engelsman zou de grand prix in Zandvoort hebben bijgewoond en sindsdien in Nederland zijn blijven hangen.

Gisteren werd de hechtenis van de man nog verlengd, omdat het onderzoek naar zijn identiteit nog niet klaar was. Inmiddels is dat onderzoek wel afgerond, en gebleken is dat hij niet de persoon is waarnaar Italië op zoek is. De officier van justitie heeft bevolen dat hij onmiddellijk vrij moet komen.

Onduidelijk is wat er is misgegaan. Een woordvoerder van het OM zegt dat de man werd gearresteerd op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. "Als zij zeggen: jullie moeten die persoon hebben, dan pakken wij hem op. Dat zijn nu eenmaal wederzijdse afspraken."