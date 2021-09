Vrouwen in opstand tegen de Taliban: 'Het is nu een andere tijd'

"Elke dag wordt het een stapje erger, als het zo doorgaat zijn we binnen een jaar terug bij de situatie van de jaren 90", zegt de 21-jarige Nabeela uit Kabul tegen de NOS. Ze ging de afgelopen weken de straat op om haar stem te laten horen tegen de Taliban. De extremistische groepering presenteerde zich als gematigder dan de vorige keer dat ze aan de macht waren, maar een kleine maand later wordt duidelijk dat veel vrijheden die Afghanen hadden verworven, nu toch in gevaar zijn.

Vrouwen zouden zich geen zorgen hoeven te maken onder de Taliban, verzekerde een woordvoerder tijdens zijn eerste persconferentie. Hij beloofde bijvoorbeeld dat vrouwen ditmaal mochten blijven werken en studeren. In de jaren 90 waren boerka's verplicht, mochten meisjes niet meer naar school en werd muziek verboden.

Geen topposities voor vrouwen

Toch maakt Nabeela zich nu grote zorgen over haar toekomst. Ze studeert bedrijfseconomie aan de universiteit, maar weet niet of ze haar studie kan afmaken, laat staan of ze er in de toekomst kans heeft op een baan. "De Taliban hebben al aangekondigd dat vrouwen niet langer in topposities kunnen werken."

Ook voor het nationale Afghaanse vrouwen-cricketteam is de toekomst onzeker. Sporten is verboden en de strenge kledingvoorschriften zijn terug. Nabeela heeft de verplichte zwarte hijab wel in de kast hangen, maar stelt het dragen ervan zo lang mogelijk uit.

Slimmer en radicaler

Dat de Taliban zich gematigder voordeden dan nu blijkt, is voor vrouwenrechtenactivist en oprichter van de Nederlandse stichting Femmes For Freedom Shirin Musa geen verrassing. "Ze doen zich gematigd voor, maar dat is het narratief van de Taliban en dat is overgenomen door westerse media."

De 'nieuwe' Taliban hebben van de media volgens haar onterecht het voordeel van de twijfel gekregen. "Maar ze zijn slimmer, sterker en radicaler dan hun voorgangers. Ze hebben aardige woorden geleerd die het in het Westen goed doen, zoals de belofte voor een inclusieve regering met ruimte voor vrouwen en minderheden. Maar wat ze in praktijk doen, is heel anders." De nieuwe regering in Afghanistan bestaat uitsluitend uit mannen uit één Pasjtoe-stam.

Demonstraties

Afgelopen weken gingen Afghanen in Kabul de straat op. Ze droegen borden met teksten als 'geen kabinet kan de aanwezigheid van vrouwen negeren!'. Protesten werden na de overname gedoogd, maar die tijd lijkt voorbij. Om demonstraties te stoppen werd er in de lucht geschoten, traangas gebruikt.

Ook is op deze video gezien dat demonstrerende vrouwen werden geslagen met zwepen en stokken. Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren: