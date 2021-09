Van Dijk weet niet wat haar overkomt: 'Wilde er een harde training van maken'

Van Dijk kan het zelf amper geloven: Europees kampioen na machtige solo - NOS

Ellen van Dijk en Europees kampioenschappen, dat is een prima combinatie. Maar dan gaat het wel meestal om de tijdrit. Vandaag reed de 34-jarige tempobeul alle concurrenten in de vernieling en soleerde naar misschien wel de mooiste wegtitel in haar loopbaan. "Ik heb nog nooit een titel op de weg gepakt, alleen tijdritten", sprak Van Dijk haar eigen verbazing uit na de finish. "Ik startte vanochtend niet met het idee dat ik hier zou kunnen winnen. Ik rijd al 300 keer in het Nederlandse team en in zo'n team ben ik nooit kopvrouw. Ook vandaag was ik een van de eerste werksters. Ik wilde er gewoon een harde training van maken voor mezelf." In de tijdrit afgelopen woensdag reed Van Dijk naar het zilver, achter de ongenaakbare Zwitserse Marlen Reusser. In de wegwedstrijd wilde Van Dijk zich nog een keer tot het uiterste drijven om de Zwitserse over anderhalve week in het Belgische Brugge naar de kroon te kunnen steken bij de WK. "In die laatste kilometers moest ik denken aan dat gezegde: 'Life is what happens to you when you're busy making plans'. En dan houd ik er gewoon zo'n mooi truitje aan over.

Van Dijk vol ongeloof op weg naar de Europese titel, Van Vleuten viert feestje mee - NOS

Met nog bijna zestig kilometer te gaan ging Van Dijk zelf in de aanval en kreeg Soraya Paladin, Aude Biannic en Romy Kasper met zich mee. Daarna begon een lange afvalrace. "Ik voelde dat ik de sterkste was, maar ik heb altijd moeite om mensen te lossen. Maar het selecteerde zich vanzelf uit. Toen ik met Paladin vooruit kwam, besefte ik: dit gaat hem niet worden met jou." De Italiaanse is normaal gesproken rapper in de sprint en dus moest Van Dijk iets verzinnen om Paladin te lossen. Drie keer zette ze aan op een hellende strook en bij de derde poging boog de Italiaanse het hoofd. "Vanaf dat moment dacht ik alleen maar aan wattages trappen. Dan is het ook fantastisch om in zo'n team in de rondte te rijden, want zij stoppen de boel natuurlijk goed af."

Tot twee keer toe keken haar achtervolgers Van Dijk in de rug, maar daarvan had ze zelf geen weet. "Toen ik op de laatste klim hoorde dat ik nog een minuut had, dacht ik dat het binnen was. En toen schoot er wel van alles door mijn hoofd. Ik dacht aan mijn familie, mijn vriend en alle mensen die altijd in mij geloofden. Ik dacht aan de moeilijke momenten dit voorjaar, waarin ik corona kreeg en bovendien mijn eerste coach Barend Verhagen (67) bij een ongeluk om het leven kwam." Het hoofddoel van Van Dijk blijft het WK tijdrijden, maar eerst gaat ze intens genieten van haar grootste zege in een wegwedstrijd. "Ik zou eigenlijk vandaag nog bijtrainen, maar dat sla ik maar even over."

Opluchting bij bondscoach Gunnewijk: 'Supermooi' Voor bondscoach Loes Gunnewijk was de zege van Van Dijk een heel welkome verrassing. Na het echec van de Olympische Spelen, waar Annemiek van Vleuten naast het goud greep omdat de vlucht van de Oostenrijkse Kiesenhofer niet op adequate wijze kon worden doorgegeven aan de rensters. Achteraf viel vaak de naam van Van Dijk. Had de Nederlandse ploeg niet te veel kopvrouwen? Met een type als Van Dijk zou Kiesenhofer nooit zo'n grote voorsprong hebben gekregen was de gedachte, "We reden weer zonder communicatie", lachte Gunnewijk na afloop. "Dus het was Ellen zelf, die besloot te demarreren. De rensters voelen zelf hun benen en weten veel meer dan wij in de auto of op tv zien. Ook zonder communicatie gaat het heel vaak goed, maar het blijft een uitdaging zonder oortjes."

Bondscoach Gunnewijk spoelt nare smaak Tokio weg: 'Ellen besloot zelf te demarreren' - NOS

Samen met Riejanne Markus was Van Dijk in Trento de aangewezen vrouw om vroeg in de aanval te gaan of een eventuele ontsnapping binnen de perken te houden. Maar toen Van Dijk eenmaal op kop lag, zagen we opeens haar ploeggenoten Riejanne Markus en Floortje Mackaij. "Ik vond die Italiaanse (Paladin, red.) nog wel gevaarlijk. Daarom wilden we wel druk houden, zodat die Italiaanse ook moest blijven rijden en alles nog speelbaar zou zijn. Op een gegeven moment zagen we dat Ellen zelf al aan het demarreren was. Zij had echt een fantastische dag. Dus dat was goed." "Vandaag waren we de hele koers in control. Ellen is altijd een fantastische werkster en gaat altijd vol voor het team. Geweldig dat zij vandaag die trui wint. Echt supersterk gereden.

Van Vleuten geniet: 'Kunnen altijd op Ellen rekenen' Annemiek van Vleuten raakte haar titel kwijt, maar kwam toch juichend over de streep. "Echt heel veel blijdschap", zo omschreef ze het zelf. "Ik had vooraf gezegd tegen Ellen: 'pak je kans'. Nou, dat heeft ze gedaan."

Van Vleuten genoot van zege Van Dijk: 'Zei vooraf al tegen Ellen, pak je kans' - NOS