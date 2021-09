Uitgerekend tegen het FC Utrecht van Hake pakt FC Twente zijn eerste zege

Het was de mooiste actie in een verder pittig en fysiek treffen.

Uitgerekend tegen voormalig trainer René Hake boekt FC Twente zijn eerste zege van het seizoen. In een duel dat op 0-0 leek af te stevenen, met FC Utrecht als lastige tegenstander, had verdediger Robin Pröpper in blessuretijd nog een fraai schot in petto: 1-0.

De thuisclub was voor rust wat sterker, maar Utrecht was het dichtst bij succes via Anastasios Douvikas, wiens harde schot eindigde op de lat. Aan de overkant zetten Michel Vlap en Michal Sadilek doelman Maarten Paes aan het werk en misten Giovanni Troupée en Ramiz Zerrouki het doel.

De man van de wedstrijd reageerde na afloop aanvankelijk nog wat zakelijk. "We hebben nog niet al teveel punten, dan is het wel lekker als je op de juiste momenten kan scoren als centrale verdediger."

Kapbeweging

Maar Robin Pröpper glundert als hij vervolgens zijn 1-0 omschrijft. "Ik heb ze niet zo vaak zo bij de tweede paal binnengelegd, zeker niet met mijn linker. Het was een beetje op goed geluk de verre hoek zoeken. In de hoop dat-ie binnenvalt. Die kapbeweging, die had je niet van mij verwacht hè?"

Het had weinig gescheeld of Pröpper had niet eens meer op het veld gestaan. "Ik had wat lichte pijntjes en zat er wel redelijk doorheen, maar ik ben blij dat ik doorkon. Of ik nu vaker ga schieten? Waar het kan wel, maar ik sta er om te verdedigen."