Weekcijfers corona: besmettingen blijven stijgen, opnames en doden stabiliseren

Het aantal coronagevallen is deze week opnieuw gestegen. In totaal waren er ruim 4000 nieuwe coronapatiënten; een week eerder waren dat er nog minder dan 2600. Tegelijkertijd blijft het aantal ziekenhuisopnames en doden stabiel. Dat aantal nam de afgelopen weken licht toe; nu is het aantal opnames licht gedaald, van 44 naar 38. Het aantal doden steeg licht, van 6 naar 9. Zo verklaart RIVM-directeur Jaap van Dissel dat het aantal opnames achterblijft bij de stijging van het aantal besmettingen:

Van Dissel: 'Je zou willen dat dit iedereen alarmeert' - NOS

In maart en april was het aantal doden en opnames nog veel hoger. In de week van 7 april werden bijvoorbeeld 2700 mensen opgenomen in het ziekenhuis en overleden er ruim 1000 mensen.

De coronacijfers sinds half maart - NOS

De piek in het aantal coronabesmettingen was in de week van 14 april. Toen kwamen er 8000 besmettingen bij. De huidige stijging en aantallen zijn daar echter niet mee te vergelijken, omdat er toen veel minder werd getest. Het aantal daadwerkelijke besmettingen lag toen waarschijnlijk een stuk hoger. Besmettelijke mensen Dat is ook goed te zien wanneer wordt gekeken naar het aantal mensen dat het virus draagt en anderen kan besmetten. Het RIVM schat dat er nu ruim 30.000 besmettelijke patiënten zijn. Dat zijn er een stuk meer dan de circa 3000 besmettelijke patiënten van een maand geleden, maar nog steeds veel minder dan de bijna 275.000 gelijktijdige besmettelijke patiënten in maart.

Aantal besmettelijke mensen - NOS

Dat het aantal besmettingen stijgt maar het aantal doden en opnames vooralsnog minder is, komt volgens het RIVM onder meer doordat er relatief veel jongeren positief worden getest. Zij hebben minder ernstige klachten en komen dus minder snel in het ziekenhuis terecht. Twintigers zijn in augustus tot nu toe verreweg de grootste groep die positief is getest: bijna een derde. In juli was dat nog een kwart. Zeventigplussers zijn inmiddels nog maar 6 procent van alle besmettingen, tegen bijna 40 procent in maart.

Leeftijden van patiënten van wie bekend is dat ze het virus dragen - NOS

Wel vreest het RIVM dat jongeren die het virus dragen, ouderen en kwetsbaren besmetten. Ook maakt het RIVM zich zorgen over het aantal mensen dat elkaar besmet. Het zogenoemde besmettingsgetal ligt nu boven de 1. Om het virus de wereld uit te helpen, moet dat aantal onder de 1 zijn.

Het besmettingsgetal van 24 juli - NOS