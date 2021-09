IJzersterke Van Dijk soleert verrassend naar eerste Europese titel op de weg

Ellen van Dijk komt juichend over de streep bij het EK in Trento. - NOS

Ellen van Dijk heeft verrassend de Europese titel op de weg bij de vrouwen gewonnen. De tijdritspecialiste ging op zo'n 60 kilometer van de finish in de aanval, schudde daarna haar medevluchters een voor een af en reed op de grote versnelling soeverein naar de titel. De Duitse Liane Lippert won de sprint van een achtervolgend groepje voor het zilver, voor de Litouwse Rasa Leleivyte. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering kwamen achterin het groepje juichend over de streep. Het is de eerste Europese wegtitel voor de 34-jarige Van Dijk, die al werd vier keer Europees kampioen tijdrijden en de laatste twee edities als tweede eindigde in die discipline. Daarmee is Van Dijk de meest succesvolle renster in de historie van het EK: het is haar zevende medaille bij het evenement dat voor de zevende keer georganiseerd is.

Rustig begin In de eerste koers zonder communicatiemiddelen sinds de mislukte Olympische Spelen in Tokio, waren alle ogen opnieuw gericht op de sterke Nederlandse ploeg. Die hield zich de eerste helft van de wedstrijd echter opvallend koest. Het korte parcours van slechts 107 kilometer in Trento nodigde uit tot een explosieve koers, maar daar bleek in de praktijk weinig van. In de eerste zestig kilometer gebeurde nagenoeg niets, al gingen de acht beklimmingen van de Povo (3,6 kilometer à 4,7 procent) wel degelijk in de benen van de rensters zitten.

Van Dijk opent de aanval De finale werd geopend door een vinnige demarrage van Ellen van Dijk, die de Française Biannic, de Duitse Romy Kasper en even later ook de Italiaanse Soraya Paladin met zich mee kreeg, Zo ontstond met nog drie ronden te gaan de opmerkelijke situatie dat Riejanne Markus en Floortje Mackaij aan kop van het peloton in de achtervolging gingen op Van Dijk en haar metgezellen. Toen eerst Biannic en later ook Kasper voorin moesten lossen, lieten de Nederlandsen de teugels op aandringen van Annemiek van Vleuten weer vieren. Zo liepen Van Dijk en Paladin in een vloek en een zucht weer uit naar een minuut en kwam het initiatief in het peloton weer bij de Duitsen en de Belgischen te liggen. Een ideale situatie voor de Nederlandsen, ware het niet dat kopvrouwen Marianne Vos en Chantal van der Broek-Blaak op de eerstvolgende beklimming opeens moesten lossen. Van Vleuten, Vollering en Pieters bleven wel attent op de voorposten van het peloton.

Ellen van Dijk laat Soraya Paladin achter in de finale van het EK. - NOS