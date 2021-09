Lampaert poetst hiaat weg voor Deceuninck in Groot-Brittannië

Yves Lampaert heeft zaterdag de nul weggepoetst voor Deceuninck-QuickStep in de Ronde van Groot-Brittannië. De Belg was na 195 kilometer in het Schotse Edinburgh zijn vluchtmakkers Matteo Jorgenson (Movistar) en Matthew Gibson (Ribble) te snel af.

De drie waren als laatsten overgebleven van een kopgroep van zes man (onder wie Pascal Eenkhoorn), die acht minuten pakte.

De Belgische formatie was er al een aantal keren dichtbij, maar Julian Alaphilippe kwam tekort tegen Wout van Aert, in de tijdrit was Ineos sneller en ook Mark Cavendish heeft geen superbenen deze week.