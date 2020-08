Uniek sinds begin metingen: vijfde dag op rij meer dan 35 graden

Voor de vijfde dag op rij is het ergens in Nederland meer dan 35 graden geworden, meldt Weerplaza. In Arcen in Limburg werd om 14.40 uur 35,6 graden gemeten. Dat het vijf dagen op rij zo warm is, is nooit eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen in 1901.

Sinds zondag is er een hittegolf in Nederland. Toen werd voor de vijfde dag op rij meer dan 25 graden gemeten in De Bilt. Ook was het toen al drie dagen meer dan 30 graden, waardoor er officieel sprake was van een hittegolf. Het is de vijfde hittegolf in twee jaar tijd.

In de zomer van 2003 was het vier dagen op rij 35 graden of meer. En in 2018 en 2019 waren er ook drie van zulke warme dagen achter elkaar. In 2019 werd het het warmst, met 40,7 graden.

"Een reeks zoals tijdens deze hittegolf was in de vorige eeuw gewoon ondenkbaar", zeggen de meteorologen van Weerplaza. Het was toen nooit meer dan twee dagen achter elkaar boven de 35 graden. Dat gebeurde in 1976 en 1990.

Vanwege de hitte werd vandaag in Loppersum dit verzorgingstehuis gekoeld door de brandweer: