Eigenaar gezocht van loslopende struisvogel in Duitse stad Krefeld

In een park in de Duitse stad Krefeld, over de grens bij Venlo, hebben voorbijgangers gisteravond een jonge struisvogel aangetroffen. Het is onduidelijk wie de eigenaar is van het dier, dat zo'n vier tot vijf maanden oud is en 1,40 meter groot is.

De voorbijgangers brachten het dier naar de lokale dierentuin, maar daar bleek geen struisvogel ontsnapt te zijn. Volgens een dierenarts van Zoo Krefeld is de struisvogel gezond en gedraagt het dier zich rustig. Het vermoeden bestaat dat hij is gedumpt.

De jonge struisvogel verblijft voorlopig in een dierenasiel. De eigenaar van de loopvogel kan zich melden bij het asiel. Het is onbekend wat er met het dier moet gebeuren als de eigenaar zich niet meldt.

Struisvogel als huisdier

Struisvogels komen oorspronkelijk alleen voor in Afrika, met name rond de Sahel. Het is de snelste nog levende loopvogelsoort ter wereld. De imponerende dieren worden onder meer in Nederland als huisdier gehouden, hoewel ze gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze zich bedreigd voelen. Als huisdier heeft de struisvogel bovendien een zeer groot verblijf in de buitenlucht nodig.