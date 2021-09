Treinkaper De Punt Junus Ririmasse (71) overleden

De vraag of de mariniers opdracht hadden om de Molukse kapers te executeren, houdt de Molukse gemeenschap al jaren bezig. In 2013 publiceerde Ririmasse samen met onderzoeksjournalist Jan Beckers het onderzoeksrapport Het drama van De Punt. Daarin werd de conclusie getrokken dat meerdere kapers tijdens de beëindiging van de kaping waren geliquideerd.

Junus Ririmasse, een van kapers van de trein bij De Punt in mei 1977, is op 9 september overleden. Dat meldt RTV Drenthe . Ririmasse werd 71 jaar.

In 2018 oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse staat niet aansprakelijk is voor de dood van de Molukse treinkapers. Daarbij is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat twee kapers van dichtbij werden doodgeschoten. De nabestaanden gingen tegen die uitspraak in beroep. In juni oordeelde ook het gerechtshof dat de Nederlandse Staat niet aansprakelijk is en dat er geen aanwijzingen zijn dat mariniers de twee kapers in koelen bloede hebben doodgeschoten.

Junus Ririmasse was al geruime tijd ziek. Hij overleed in zijn woonplaats Bovensmilde. Beckers bleef na het onderzoek uit 2013 bevriend met Ririmasse. Volgens hem klaagde de man nooit over zijn langdurige ziekte.

In Dagblad van het Noorden vertelt hij dat Ririmasse in de laatste weken van zijn leven over de kaping sprak met de twee andere Molukkers die de trein bij de Punt levend verlieten. "Hij heeft me daar niet veel meer over verteld. Hij zei dat het goed was. En als Junus zei 'goed', dan zat daar een hele wereld omheen."