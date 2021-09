Ronaldo met twee treffers meteen goud waard voor United

Cristiano Ronaldo is terug in de Premier League en dat zullen ze in Engeland weten ook. In zijn eerste officiële wedstrijd voor Manchester United was de Portugees meteen zeer belangrijk en scoorde hij twee keer. Het duel met Newcastle United werd uiteindelijk met 4-1 gewonnen.

Onwennig met Ronaldo als diepste spits, deed Manchester weinig met het vele balbezit en zag het Newcastle een paar keer opduiken voor keeper David de Gea. Beide ploegen leken te berusten in een gelijkspel bij rust, toen Ronaldo in de extra tijd alert een blunder van keeper Freddie Woodman afstrafte.

Na een schot van Mason Greenwood liet Woodman los en hoefde Ronaldo alleen maar in te tikken. Het betekende zijn 85ste treffer voor United in de Premier League.