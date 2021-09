Eerste competitienederlaag voor tandeloos Tottenham bij Crystal Palace

Tottenham had de eerste drie duels van het seizoen met 1-0 gewonnen. Tegen Crystal Palace had de ploeg van spits Harry Kane aanvallend niets te bieden. De afwezigheid van aanvallers Son Heung-min en Steven Bergwijn deed zich voorin zwaar voelen, beiden kwam met een blessure terug van de interlandperiode.

Voor de thuisclub was het de eerste zege van het seizoen. Debutant en invaller Odsonne Édouard maakte in de slotfase twee treffers voor Crystal Palace.

Koploper Tottenham Hotspur heeft voor het eerst dit seizoen averij opgelopen in de Premier League. De ploeg van de Portugees Nuno Espirito Santo leed bij Crystal Palace een zware nederlaag (3-0).

Crystal Palace, onder leiding van de Fransman Patrick Vieira, maakte veel meer aanspraak op de zege. De ploeg was goed voor achttien schoten op het doel van Tottenham. De bezoekers kwamen tot welgeteld twee doelpogingen.

Rode kaart

Crystal Palace kreeg hulp van Tottenham, dat het laatste half uur met tien man speelde na een rode kaart voor Japhet Tanganga. De jonge verdediger kreeg eerst geel voor een opstootje met Crystal Palace-vedette Wilfried Zaha en kon inrukken na een overtreding op Jordan Ayew.

De beslissing viel in het laatste kwartier. Zaha benutte een strafschop wegens hands van verdediger Ben Davies. Daarna kwam het droomdebuut van Édouard. De Franse spits stond nog geen halve minuut in het veld toen hij de 2-0 maakte. In blessuretijd volgde de 3-0 van zijn voet.