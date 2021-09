Fernandez belichaamt de Canadian Dream, Raducanu windt media om haar vinger

Tennistieners veroveren New York: 'Iedereen zei altijd tegen mij, stop met tennis' - NOS

"Stop met tennissen en maak je school af. Je bent niet goed genoeg." Die boodschap kreeg Leylah Fernandez in haar jonge jaren te horen. Vanavond staat de 19-jarige Canadese tegenover generatiegenoot Emma Raducanu (18) in de verrassende damesfinale van de US Open. De geschiedenis van de 19-jarige Fernandez is een juweel van een verhaal, dat perfect in de American Dream past. Of de Canadian Dream, beter gezegd. Fernandez werd geboren in Montreal en kreeg sport met de paplepel ingegoten dankzij onder anderen haar Ecuadoriaanse vader Jorge, een voormalig profvoetballer die zelf op vierjarige leeftijd naar Canada emigreerde.

Emma Raducanu en Leylah Fernandez - NOS / ANP

Al snel bleek de kleine Leylah over een enorme dosis tennistalent te beschikken, maar er was veel tegenwerking. "Veel mensen twijfelden aan mij, mijn familie en mijn dromen", deed Fernandez haar verhaal aan de vooravond van de finale. "Ik kan me één leraar herinneren die vond dat ik ermee moest stoppen. Ik ben blij dat ze dat tegen mij zei, want elke dag denk ik even aan dat ene zinnetje en dat geeft mij de kracht om door te gaan." Dat de familie Fernandez over doorzettingsvermogen beschikt, bleek ook wel uit de beslissing van moeder Irene Exevea, een Canadese met Filipijnse roots. Zij verliet het gezin voor drie jaar voor een baan in Amerika, Californië, om de droom van de toen 10-jarige Leylah waar te kunnen maken en om het gezin financieel te ondersteunen. "Het was een zware periode, want ineens zag ik mijn moeder bijna niet en voelde ze als een vreemde aan, maar toch ook weer niet." Uiteindelijk verhuisde het gezin Fernandez naar Florida om verder te bouwen aan de Canadian Dream. En met succes.

Quote Het betekent alles voor mij om Canada te vertegenwoordigen. Het land opende de deur voor mij. Jorge Fernandez, de vader van US Open-finaliste Leylah Fernandez

Vader Jorge Fernandez liet na de gewonnen halve finale van Leylah eens te meer blijken dat het gezin hard heeft moet knokken om hun dromen te verwezenlijken. Op de Canadese televisie reageerde hij desgevraagd wat het voor hem betekent om Canada te vertegenwoordigen. "Echt alles", reageerde hij vol emotie. "Ik wil hier helemaal geen politiek verhaal van maken, maar we zijn een migrantenfamilie en we hadden helemaal niets. Maar Canada opende de deur voor mij. Als dat niet was gebeurd, weet ik niet wat er met mij zou zijn gebeurd." Via de onderstaande tweet is het emotionele moment met Jorge Fernandez te bekijken:

Incredibly powerful. ❤️



Leylah Annie Fernandez's father, Jorge, chats with @markhmasters about what it means to represent Canada as an immigrant family. 🇨🇦 pic.twitter.com/d6SU5jgL44 — TSN (@TSN_Sports) September 9, 2021

Net als Fernandez weet haar tegenstandster Emma Raducanu (18) de media om haar vingers te winden. Met haar fantastische tennis, in combinatie met haar vrolijke en onbevangen persoonlijkheid. Raducanu maakt vooral veel indruk door als eerste speler - mannen én vrouwen - vanuit het kwalificatietoernooi de finale van een grandslamtoernooi te halen. De Britse verloor bovendien nog geen set in New York. De Britse media zijn helemaal vol van hun tennissensatie Emma Raducanu:

En bedenk dan dat Raducanu, die een Roemeense vader en een Chinese moeder heeft, tot drie maanden geleden nooit op het hoogste niveau speelde. Ze haalde eerder deze zomer als wildcardspeelster de vierde ronde van Wimbledon en is sindsdien de wereld van het toptennis aan het ontdekken. En hoe. "Ik verbaas mezelf, omdat ik niet had verwacht dat tegen de beste spelers ter wereld mijn niveau omhoog zou gaan", aldus Raducanu, die spreekt met een typische Britse tongval. Raducanu maakt dusdanig veel indruk dat zelfs haar landgenoot en Formule 1-coureur Lewis Hamilton haar vanuit Monza, waar hij dit weekend de Grand Prix van Italië rijdt, succes heeft gewenst.

