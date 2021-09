Tweede protestdag evenementenbranche van start, ditmaal in tien steden

In tien steden is de tweede protestmars van de evenementenbranche begonnen. Verspreid over het land worden tienduizenden deelnemers verwacht. Ook rijden er tientallen wagens mee waarvanaf muziek wordt gedraaid.

Het doel van de demonstratie is het kabinet aansporen de evenementensector verder te heropenen, onder de slogan Unmute Us. Vorige maand demonstreerde de branche en tienduizenden sympathisanten ook al voor een snelle heropening. Maar volgens de organisatoren heeft het kabinet niet inhoudelijke gereageerd en gaan ze daarom vandaag opnieuw de straat op.

"Er is een zeer grote opkomst hier en een goede sfeer", zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg in Eindhoven. Op video's en foto's is te zien dat aanwezigen dansen op muziek.