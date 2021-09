Opnieuw tienduizenden bij tweede protestdag evenementenbranche

In deze video zie je een sfeerimpressie van de situatie in verschillende steden:

De gemeente Amsterdam meldt op Twitter dat het te druk is in het Westerpark "Kom hier niet naar toe." Volgens de gemeente zijn er zeker al 15.000 aanwezigen.

In de protestmarsen rijden ook tientallen wagens mee waarvanaf muziek wordt gedraaid. Het verschilt erg per stad hoe druk het is. Zo waren er in Nijmegen aan het begin van de middag enkele honderden demonstranten volgens de gemeente. Terwijl volgens onze verslaggever bij het Philipsstadion in Eindhoven daar toen al vele duizenden aanwezigen waren.

De organisatie achter de protesten probeert in kaart te brengen hoeveel deelnemers er zijn per stad. Het is volgens een landelijke woordvoerder nog te vroeg voor een helder beeld. Wel stelt Unmute Us dat er in Amsterdam tienduizenden mensen aanwezig zijn.

In Eindhoven zijn dat er volgens een woordvoerder van de organisatie ter plekke zo'n 10.000. De gemeente zegt dat er minstens 5000 zijn.

'Afstand houden alleen op papier'

Vorige maand demonstreerden de branche en tienduizenden sympathisanten ook al voor een snelle heropening. Maar volgens de organisatoren heeft het kabinet niet inhoudelijk gereageerd en gaan ze daarom vandaag opnieuw de straat op.

"Afstand houden doen mensen alleen op papier vandaag. Dit is een groot feest hier", zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg in Eindhoven. Op video's en foto's is te zien dat aanwezigen dansen op muziek.