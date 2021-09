Opnieuw tienduizenden bij protest evenementenbranche: 'Ik mis de feestjes'

Verspreid over tien steden zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen. Volgens de autoriteiten en organisatoren verloopt het protest vreedzaam.

De gemeente Amsterdam meldde om 14.30 uur op Twitter dat het te druk is in het Westerpark "Kom hier niet naar toe." Volgens de gemeente waren er toen al zeker 15.000 aanwezigen. Op video's en foto's is te zien dat aanwezigen dansen op muziek, net als in de overige steden.

'Ze kunnen niet om ons heen'

"Er is komende dinsdag weer een persconferentie en het is heel belangrijk vandaag te laten horen dat we er zijn, dat ze echt niet om ons heen kunnen en dat evenementen gewoon weer gehouden morgen worden", zegt een van de organisatoren.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de evenementenbranche. De verwachting is dat er morgen bij het Catshuisberaad knopen worden doorgehakt over het wel of niet versoepelen van de regels voor festivals en evenementen.

In deze video zie je een sfeerimpressie van de demonstraties in verschillende steden: