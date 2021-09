Götze heeft bij PSV alles wat zijn hartje begeert, benadrukt hij op heuse mediadag

Mario Götze (PSV) - AFP

Wie een interview met Mario Götze wil hebben, moet achteraan de rij aansluiten. Het is niet dat PSV de deuren gesloten houdt, maar er komen met regelmaat aanvragen voor de Duitse spelmaker binnen. En dus gooide de Eindhovense persafdeling het afgelopen seizoen over een andere boeg met een heuse persdag voor Götze, zodat hij alle media in één keer kan aflopen. Journalisten nemen de Herdgang over Dat was afgelopen dinsdag op de Herdgang opnieuw het geval. Het trainingscomplex van PSV is dan voor heel even het domein van de journalisten, die op de tribune, langs het veld of in een tuin hun camera's hebben opgesteld.

Een van de vele interviews die Mario Götze geeft tijdens zijn mediadag op de Herdgang - NOS

Sky Deutschland krijgt vijf minuten met Götze, BILD tien minuten. Het zijn twee van de vijf Duitse media die naar Noord-Brabant zijn afgereisd. Götze loopt zichtbaar ontspannen een door PSV strak in elkaar gezet schema af. Hij geeft hier en daar een boks aan bekende journalisten en doet vervolgens zijn verhaal. Veel vragen gaan over zijn ietwat verrassende contractverlenging in Eindhoven. Veel voetballers zien de Premier League als het beloofde land, ook Götze. Maar voorlopig voelt de begenadigde middenvelder zich kiplekker in Eindhoven en geniet hij op en naast het veld van 'project PSV'. "Het totaalplaatje is goed hier, zowel op als naast het veld", legt Götze uit. "Het is belangrijk hoe ik presteer en of ik mijn stempel kan drukken. Daar kijk ik meer naar, dan misschien na een jaar weer vertrekken." Bekijk hieronder het interview met Götze over zijn besluit het contract bij PSV te verlengen:

Götze helemaal in element bij PSV: 'Totaalplaatje is hier perfect' - NOS

Götze is in het systeem van trainer Roger Schmidt misschien wel de belangrijkste schakel van het elftal. Die verantwoordelijkheid pakt de 29-jarige spelmaker met beide handen aan, getuige zijn optredens in voorbije wedstrijden van PSV. Genieten van gezin Maar er is meer. Götze geniet behalve van zijn sportieve prestaties ook met volle teugen van zijn gezin, waarin zijn eenjarige zoon Rome een centrale rol speelt. Dat in het achterhoofd, met de relatief korte afstand tussen zijn woonplaats Düsseldorf en Eindhoven, maakt het leven voor de topvoetballer momenteel zeer aangenaam. Götze hoeft dus helemaal nog niet weg uit Eindhoven. Technisch manager John de Jong van PSV was vanzelfsprekend in zijn nopjes met de contractverlenging van Götze. "Dit is een mooi signaal naar PSV en naar de buitenwereld toe", zegt De Jong. "Mario kwam vorig jaar op de laatste speeldag bij ons en het was moeilijk om in een coronajaar topfit te worden. Maar dit seizoen heeft hij de hele voorbereiding meegedraaid. Hij is fit aan het seizoen begonnen en dan zie je wat voor goede speler hij is." Bekijk hieronder het interview met De Jong over de contractverlenging van Götze:

'Götze voelt zich fijn in Eindhoven en weet dat hij op speelminuten kan rekenen' - NOS

Dat wil niet zeggen dat Götze niet heeft getwijfeld over een vertrek bij PSV. Er was de afgelopen zomer namelijk interesse voor hem. "Er hebben clubs geïnformeerd", geeft Götze toe. "Maar nogmaals, het totaalplaatje is belangrijker: de coach, de omgeving, de progressie die we bij PSV geboekt hebben en de dominante manier van spelen. Dit alles past goed bij mij." Zou Götze door een club uit de Premier League verleid kunnen worden? "De competitie is zeker niet slecht", glimlacht hij. "Ik kijk (op televisie, red.) veel naar de clubs uit de top zes. Maar het moet op een moment komen waarbij ik mij goed voel en op een moment dat er voor mij de juiste coach zit, enzovoort..." Götze vertelt onder meer over zijn sympathie voor de Premier League:

Götze heeft ondanks rijke carrière nog steeds dromen: 'Premier League is mooi' - NOS

Wellicht dat een hereniging met zijn oud-trainer Jürgen Klopp, die hem bij Borussia Dortmund als profvoetballer liet debuteren, er ooit nog inzit. De twee werden deze zomer samen gezien op de tribune van een tennistoernooi op Mallorca. Er was overigens niets geheimzinnigs aan het gesprek tussen de de voetballer en de Liverpool-trainer, aangezien Götze de foto met Klopp op zijn eigen Instagram-account deelde. Voorlopig zit de rasvoetballer helemaal op zijn plek in Eindhoven.