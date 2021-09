Ramkraak bij speelgoedwinkel, 'daders uit op Lego en Pokémon'

Een speelgoedwinkel van Intertoys in Voorburg is gisteravond doelwit geworden van een ramkraak. Volgens de manager van de winkel lijken de daders het gemunt te hebben op Lego en Pokémon-artikelen.

De gevel van de speelgoedwinkel werd even na 21.30 uur geramd met een witte bestelbus. Volgens de politie is het nog onduidelijk of er iets is weggenomen. "Een deel van de gevel is kapot", zegt de manager tegen Omroep West. "Gelukkig zijn we voorbereid op dit soort gekkigheid en hebben we gelaagd glas in de pui, daarom hebben ze weinig kunnen uithalen."

Een ramkraak op een speelgoedwinkel lijkt niet voor de hand te liggen. "Maar hier gaat heel wat geld in om", vertelt de manager. "Door het programma Lego Masters is Lego ontzettend populair geworden en ook Pokémon is veel geld waard. Ze zaten ook precies in die hoek met de ramkraak."

Emotionele schade

De speelgoedwinkel blijft vandaag gesloten. "Straks komen de hulptroepen en dan gaan we met z'n allen opruimen. Maandag gaan we dan weer open. Gelukkig is er niemand gewond geraakt en is er alleen materiele schade. En een beetje emotionele schade," aldus de manager. Wat er precies is gestolen en hoeveel er is buitgemaakt, wil de manager niet zeggen.

Direct na de ramkraak begon de politie met een zoekactie, waarbij ook een politiehelikopter is ingezet. Getuigen hadden gezien dat er twee mannen in de bestelbus zaten en gaven ook het kenteken van de bus door.

Tijdens die zoekactie volgde de politiehelikopter eerst een witte bus die niet bij de ramkraak betrokken bleek te zijn. Daarna werd de bus die daar waarschijnlijk wel voor is gebruikt, gevonden aan de Soesterbergstraat in Den Haag. Dat voertuig is in beslag genomen voor onderzoek.

Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak. De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden.