Mayonnade vertrekt na teleurstellende Spelen bij handbalsters, Tijsterman opvolger

Emmanuel Mayonnade kwam met Oranje op de Spelen niet verder dan de kwartfinales - ANP

Emmanuel Mayonnade vertrekt als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De 38-jarige Fransman kon na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio geen akkoord bereiken met de bond over een nieuw contract. Op de Spelen in Tokio was de kwartfinale (verlies tegen Frankrijk) het eindstation voor de Nederlandse handbalsters. Mayonnade trad in februari 2019 aan bij de handbalsters. Met Oranje veroverde hij in hetzelfde jaar verrassend de wereldtitel. Het Europees kampioenschap een jaar later verliep minder succesvol. De handbalsters kwamen op dat toernooi niet verder dan de zesde plaats. Monique Tijsterman neemt de rol van bondscoach over tot en met het wereldkampioenschap in december. De 52-jarige Tijsterman werkte op interim-basis al als technisch directeur bij het Nederlands Handbal Verbond. In Spanje verdedigt Oranje van 2 tot en met 19 december de wereldtitel.

Emmanuel Mayonnade leidde Nederland in 2019 naar de wereldtitel - ANP

Volgens handbalcommentator Richard van der Made is de breuk met Mayonnade geen verrassing. "Na het teleurstellend verlopen EK in Denemarken werden er al stevige gesprekken gevoerd met Mayonnade. Daarbij werden ook vragen gesteld over zijn tactische keuzes en wisselbeleid." Hij vervolgt: "Een aantal belangrijke speelsters in de selectie had bovendien te weinig vertrouwen in de toekomst met de Fransman en het was ook geen groot geheim dat de bond graag terug wilde naar een Nederlandse bondscoach." Nieuw avontuur Routinier Estavana Polman, die in Tokio ontbrak wegens een blessure, noemt het vertrek van Mayonnade jammer. "We hebben de afgelopen 2,5 jaar prettig samengewerkt als team. Daarnaast hebben we successen gevierd, met het veroveren van de wereldtitel als hoogtepunt."

Quote Ik hoef die meiden niet meer te leren handballen. Monique Tijsterman over de korte voorbereidingstijd op het WK

Volgens Polman, die werkt aan haar rentree, is Oranje klaar om nieuwe stappen te zetten. "Het is ook handbal dat je verder gaat en er een nieuw gezicht voor de groep staat. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan met alle meiden. We gaan met Monique als interim-bondscoach een nieuw avontuur aan richting het WK 2021." Mooie uitdaging Tijsterman, momenteel op interim-basis technisch directeur bij het Handbal Verbond, kijkt onbevangen naar de nieuwe klus. "Ik zie het als een mooie uitdaging, ook al is de voorbereidingstijd op een belangrijke periode kort. Als zo'n kans zich voordoet, moet je die met beide handen grijpen."

Monique Tijsterman was in 2019 coach van Dalfsen - Orange Pictures