Mayonnade vertrekt na teleurstellende Spelen als bondscoach handbalsters

Emmanuel Mayonnade vertrekt als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De 38-jarige Fransman kon na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio geen akkoord bereiken met de bond over een nieuw contract. Op de Spelen in Tokio was de kwartfinale (verlies tegen Frankrijk) het eindstation voor de Nederlandse handbalsters.

Mayonnade trad in februari 2019 aan bij de handbalsters. Met Oranje veroverde hij in hetzelfde jaar verrassend de wereldtitel. Het Europees kampioenschap een jaar later verliep minder succesvol. De handbalsters kwamen op dat toernooi niet verder dan de zesde plaats.

Monique Tijsterman neemt de rol van bondscoach over tot en met het wereldkampioenschap in december. In Spanje verdedigt Oranje van 2 tot en met 19 december de wereldtitel.