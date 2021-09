Israël pakt weer twee ontsnapte Palestijnse gevangenen op, nog twee voortvluchtig

Zubeidi en Aradeh werden aangehouden in Umm al-Ghanam, een Arabische plaats in het noorden van Israël. Volgens een defensiefunctionaris hadden Zubeidi en Aradeh zich lange tijd buiten verstopt en zagen ze er er uitgeput uit bij hun aanhouding. Hij schatte in dat de twee, net als in het geval van de gisteren gearresteerde voortvluchtigen, geen hulp hadden gekregen na hun ontsnapping.

De zes mannen vluchtten in de nacht van zondag op maandag uit de Gilboa-gevangenis, een van de best beveiligde gevangenissen van het land. De uitbraak heeft de Israëlische autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht.

De mannen waren ontsnapt door een gat in de vloer van de cel die ze deelden. Vervolgens zouden ze via een riooltunnel net buiten de gevangenis zijn beland, vlak bij een uitkijktoren. Doordat de gevangenisbewaker in die uitkijktoren in slaap zou zijn gevallen werden ze niet opgemerkt.

De zoektocht naar de twee laatste voortvluchtigen duurt voort. Verwacht wordt dat ze naar de Westelijke Jordaanoever proberen te vluchten.