Bouwkraan omgevallen in Breda, een gewonde

In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is daarbij een gewonde gevallen.

Het gevaarte viel om in de Baronielaan. "Er is toen iemand van grote hoogte naar beneden gevallen", vertelt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nog wel aanspreekbaar.

Het is onduidelijk waardoor de kraan kon omvallen. Een getuige zegt tegen Omroep Brabant dat het ongeluk gebeurde toen iemand de kraan bediende. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft een onderzoek ingesteld.