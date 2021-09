Hoekstra wil niet in de oppositie, maar regeringsverantwoordelijkheid nemen

Het CDA wil doorgaan met de formatieonderhandelingen. Partijleider Hoekstra zei in een speech voor de leden dat, na een lastige periode voor zijn partij, de verleiding misschien groot is om in de oppositie te gaan om te "herbronnen", maar dat hij daar niet aan wil toegeven.

"Het is in Den Haag al niet makkelijk", constateerde hij, "door de versnippering en de verharding. En als wij als partij dan zeggen: wij doen per definitie niet mee, dan maken we het nog moeilijker." Daarom wil hij dat het CDA zich constructief blijft opstellen en verantwoordelijkheid neemt voor Nederland.

Hoekstra stond stil bij zijn "uitglijders" in de campagne, zoals het schaatsen in het Thialf toen dat vanwege corona niet mocht. Daar zei hij gisteren ook al iets over. Hij zei verder dat hij voor het congres stond om verantwoordelijkheid te nemen op "een van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij", en dat hij er geen moment spijt van heeft gehad dat hij 'ja' heeft gezegd tegen het leiderschap.

'Onderling respect'

De CDA-leider zei dat hij weer vertrouwen heeft in de toekomst van zijn partij. Hij denkt dat er nog een lange weg te gaan is en dat de CDA'ers om te beginnen weer met elkaar moeten gaan praten in plaats van over elkaar. Het helpt ook niet als CDA'ers elkaars integriteit in twijfel blijven trekken, stelde hij. Volgens hem is er sinds de gedoogconstructie met de PVV, ruim tien jaar geleden, te weinig "mildheid en onderling respect".

Hoekstra vroeg ook aandacht voor "de meest onvermoeibare doorzetter" die Den Haag volgens hem rijk is: coronaminister Hugo de Jonge. Hij zei groot respect te hebben voor de man die aanvankelijk tot lijsttrekker werd gekozen. Daarop volgde een lang, luid en volgens Hoekstra zeer verdiend applaus vanuit de zaal.