CDA wil met congres streep zetten onder pijnlijk jaar

"Het is best wel spannend. We moeten niet denken dat vandaag met een toverstafje alles weer beter wordt." Dat zei CDA-prominent Liesbeth Spies vanmorgen op het extra partijcongres in de Brabanthallen in Den Bosch.

Spies was eerder dit jaar voorzitter van de commissie die evalueerde waarom de verkiezingen voor het CDA zo slecht zijn verlopen. Zij trok harde conclusies en zei onder meer dat de partij het verlies van vier zetels aan zichzelf te wijten heeft. "We hebben van onszelf verloren", herhaalde ze vandaag.

'Pijnlijk vertrek Omtzigt'

Het CDA wil vandaag met het bijzondere partijcongres een streep zetten onder een lastig politiek jaar met een omstreden lijsttrekkersverkiezing, gevolgd door een lijsttrekkerswissel, een zwakke campagne en onlangs het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt.

Interim partijvoorzitter Marnix van Rij noemde dat vertrek "een zeer pijnlijk moment voor het CDA en voor hem". Zijn opmerking dat dit "niet de door ons gewenste uitkomst was" leidde tot een luid applaus van de leden in de zaal.

Van Rij zei dat er de afgelopen maanden sowieso "grote fouten zijn gemaakt, zelfs fout op fout". De staat van de partij was volgens hem "heel schokkend" te noemen.

Kritiek en complimenten

CDA-leden uitten op het partijcongres harde kritiek op de partijtop. Er wordt onder meer gevraagd om "directe excuses van het partijbureau aan de geweldige man Pieter Omtzigt." Terwijl anderen juist vinden dat het partijbelang "boven de persoon" gaat.

Een CDA'er in de zaal doet een oproep om niet in zee te gaan met "Rutte, de leugenaar des vaderlands". Partijvoorzitter Van Rij vraagt hem om het netjes te houden.

Daarnaast zijn er ook veel complimenten. Er wordt bijvoorbeeld lang geapplaudisseerd en gejoeld voor "onze man, Hugo de Jonge" die elke dag moeilijke beslissingen over corona moet nemen.

Het congres is live te volgen op NPO Politiek. Vanmiddag houdt partjileider Wopke Hoekstra een speech.