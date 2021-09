CDA-leden: afschaffen leenstelsel breekpunt regeringsdeelname

Hoekstra moet uit de formatieonderhandelingen stappen als er geen harde afspraken kunnen worden gemaakt over "de afschaffing van het leenstelsel en compensatie voor de pechgeneratie niet in het regeerakkoord geregeld is".

De CDA-leden willen dat partijleider Hoekstra een breekpunt maakt van het afschaffen van het leenstelsel voor studenten. Een resolutie daarover is aangenomen op een bijzonder CDA-partijcongres in Den Bosch.

Het congres begon vanmorgen en is bedoeld om een streep te zetten onder een lastig politiek jaar met een omstreden lijsttrekkersverkiezing, gevolgd door een lijsttrekkerswissel, een zwakke campagne en onlangs het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt.

CDA-minister De Jonge heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met zijn partij. Hij wijst erop dat die meerdere moeilijke periodes heeft gehad en dat het afgelopen politieke jaar misschien wel het allermoeilijkste was. Maar met het bijzondere partijcongres vandaag in Den Bosch kan die worden afgesloten, denkt hij.

"Problemen komen in de beste families voor, en dat moet je uitpraten aan de keukentafel." Dat is, volgens hem, wat er nu gebeurt. "De vraag is nu: word je bitter of beter? En laten we alles op alles zetten om beter te worden."

Wel vindt hij dat er beter moet worden omgegaan met de partijleiders van het CDA, zegt hij, terugblikkend op de korte tijd dat hij lijsttrekker was. "Met z'n allen op de bagagedragers en Wopke alleen op de trappers, dat gaat niet werken", zei hij aan het begin van de middagsessie. Hij vindt met andere woorden dat de partijvoorman wat minder kritiek en meer steun kan gebruiken.

'Toverstafje'

CDA-prominent Liesbeth Spies zei vanmorgen al dat het een spannend congres is. "We moeten niet denken dat vandaag met een toverstafje alles weer beter wordt."

Spies was eerder dit jaar voorzitter van de commissie die evalueerde waarom de verkiezingen voor het CDA zo slecht zijn verlopen. Zij trok harde conclusies en zei onder meer dat de partij het verlies van vier zetels aan zichzelf te wijten heeft. "We hebben van onszelf verloren", herhaalde ze vandaag.

'Pijnlijk vertrek Omtzigt'

Interim partijvoorzitter Marnix van Rij noemde het vertrek van Omtzigt "een zeer pijnlijk moment voor het CDA en voor hem". Zijn opmerking dat dit "niet de door ons gewenste uitkomst was" leidde tot een luid applaus van de leden in de zaal.

Van Rij zei dat er de afgelopen maanden sowieso "grote fouten zijn gemaakt, zelfs fout op fout". De staat van de partij was volgens hem "heel schokkend" te noemen.

Kritiek en complimenten

CDA-leden uitten op het partijcongres harde kritiek op de partijtop. Er werd onder meer gevraagd om "directe excuses van het partijbureau aan de geweldige man Pieter Omtzigt", terwijl anderen juist vinden dat het partijbelang "boven de persoon" gaat.

Een CDA'er in de zaal deed een oproep om niet in zee te gaan met "Rutte, de leugenaar des vaderlands". Partijvoorzitter Van Rij vroeg hem daarop om het netjes te houden.

Daarnaast zijn er ook veel complimenten. Er werd bijvoorbeeld lang geapplaudisseerd en gejoeld voor "onze man, Hugo de Jonge" die volgens de aanwezigen elke dag moeilijke beslissingen over corona moet nemen.

Het congres is live te volgen op NPO Politiek. Vanmiddag houdt partijleider Wopke Hoekstra een speech.