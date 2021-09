Terug naar Nantes-PSV op 9/11: 'Voor Kezman voelde het als koekje van eigen deeg'

"Er zijn twee momenten in mijn voetballoopbaan die ik nooit had willen meemaken. De dag waarop ik met de kist van Robert Enke op mijn schouder over het veld van Hannover liep. En de Champions League-wedstrijd tegen Nantes, op 11 september 2001."

Precies twintig jaar geleden vlogen twee passagiersvliegtuigen frontaal in de wereldberoemde Twin Towers in New York. Later vloog een ander vliegtuig zich in het Pentagon in Washington, een vierde toestel stortte neer in de buurt van Pittsburgh. De terreuraanslagen door al-Qaida kostten zo'n 3.000 mensen het leven, het dubbele aantal raakte gewond.

Die avond stond Arnold Bruggink met PSV op het veld in Frankrijk. Verdoofd. "Onze trainer Eric Gerets heeft ons allemaal één voor één gevraagd of we wilden spelen. Iedereen zei 'ja'. Daar heb ik nog lang spijt van gehad."

"Elk jaar word ik wel een keer herinnerd aan die dag in 2001. Het is zo'n dag die je het liefst wil vergeten. Maar ik weet het allemaal nog, alsof het gisteren was."