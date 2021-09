Advocaat van Jos B. wil publicatie van boek over zaak-Verstappen tegenhouden

Gerald Roethof, advocaat van Jos B., wil met een kort geding een publicatie over de zaak-Nicky Verstappen tegenhouden. Het boek zou vandaag onder de naam De fietser op de hei worden uitgebracht.

Rechtspsychologen Peter van Koppen en Robert Horselenberg analyseerden in het boek het strafdossier en wilden hun bevindingen publiceren, maar Roethof wil namens B. het boek in de huidige vorm tegenhouden. Publicatie is uitgesteld totdat de rechter er een oordeel over heeft geveld.

Advocaat wilde wijzigingen

De auteurs van de publicatie kregen van Roethof inzage in het strafdossier. Voorwaarde was dat alleen met toestemming van Roethof gepubliceerd mocht worden. De advocaat heeft de uiteindelijke tekst ingezien en stelde wijzigingen voor. Die wilden de wetenschappers niet allemaal doorvoeren, zegt Jacqueline Schaap, de advocaat van Van Koppen, in gesprek met De Limburger.

Wanneer de onderzoeksresultaten van de twee wetenschappers negatief zouden uitvallen voor B., was contractueel afgesproken dat toestemming nodig was, meldt Schaap. "Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar ik begrijp van Van Koppen dat het niet negatief uitpakt voor Roethofs cliënt."

Het kort geding moet komende week dienen. De publicatie van het boek is hierdoor zeker een week uitgesteld.

12,5 jaar cel

Jos B. werd in november vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar. Hij werd schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken en het ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. Verstappen verdween op 10 augustus 1998 toen hij bij een jeugdkamp was op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd hij dood aangetroffen na een massale zoekactie.

Zowel B. als het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Het beroep dient momenteel bij het gerechtshof in Den Bosch. In oktober worden deskundigen en een getuige gehoord, in november volgt de inhoudelijke behandeling.