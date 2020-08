Hassan gaat in Brussel aanval doen op twaalf jaar oud werelduurrecord

Vorig jaar won Hassan in Brussel met overtuiging de 5.000 meter. Enkele weken later schreef de 27-jarige atlete geschiedenis door op de WK in Doha als eerste atlete ooit op een wereldkampioenschap goud te pakken op zowel de 1.500 meter als 10.000 meter. Sinds vorig jaar is ze ook de wereldrecordhoudster op de mijl.

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah uit Groot-Brittannië en de Belg Bashir Abdi zegden eerder een aanval in Brussel toe op het record bij de mannen. Dat staat sinds 2007 met 21.285 meter op naam van de Ethiopische atletieklegende Haile Gebreselassie.